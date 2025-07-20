رقم تاريخي.. كم يبلغ عرض الهلال لشراء ألكسندر إيزاك؟

كشفت تقارير صحفية عن المبلغ الذي رصده مسؤولو نادي الهلال السعودي من أجل إتمام صفقة التعاقد مع السويدي ألكسندر إيزاك، لاعب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وارتبط اسم إيزاك خلال الساعات الماضية بإمكانية الانتقال لنادي الهلال، الذي يسعى لضمه بعد فشل المفاوضات مع النيجيري فيكتور أوسيمين، نجم نابولي.

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وبحسب الصحفي الرياضي سانتي أونا، فإن إيزاك منح الضوء الأخضر لبدء مفاوضات انتقاله إلى صفوف "الزعيم".

ووفقا لما ذكره موقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن "الهلال بقيادة سيموني إنزاغي يواصل الحلم على نطاق واسع، فبعد إتمام صفقة ثيو هيرنانديز من ميلان مقابل حوالي 25 مليون يورو، يستعد النادي لتكثيف الضغط من أجل التعاقد مع ألكسندر إيزاك، المهاجم البالغ من العمر 25 عاما والذي يلعب حاليا في صفوف نيوكاسل".

ووفقا للتقرير، فإن النادي السعودي مستعد لتحويل اهتمامه إلى خطوة أكثر جدية.

وتابع التقرير: "بعد تلقيهم الرفض القاطع من فيكتور أوسيمين – الذي كان السعوديون مستعدين لدفع 75 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي لنابولي من أجله، إضافة إلى عرض راتب صافٍ يبلغ 30 مليون يورو سنويا – أصبح التركيز الآن منصبا بالكامل على إيزاك، الذي قدم موسما رائعا في الدوري الإنجليزي الممتاز، أنهاه بـ27 هدفا و6 تمريرات حاسمة".

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وشددت الصحيفة: "النادي السعودي مستعد لتقديم عرض لا يقل عن 100 مليون يورو لنيوكاسل، إلى جانب عقد ضخم للنجم السويدي، الذي بدأ يقتنع بقبول العرض، خاصة مع فرصة اللعب تحت قيادة مدرب كبير مثل سيموني إنزاغي، كما أن الهلال قد يرفع عرضه إلى 120 مليون يورو فقط لثمن شراء عقد اللاعب السويدي".

وانتقل إيزاك صاحب الـ26 عاما إلى نيوكاسل قادما من ريال سوسيداد في صفقة مالية بلغت قيمتها 70 مليون يورو، لتكون الأغلى في تاريخ النادي الإنجليزي خلال صيف 2022.

ويمتلك الدولي السويدي عقدا مع نيوكاسل حتى صيف 2028، وتُقدر قيمته التسويقية بـ120 مليون يورو.