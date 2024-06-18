كيف أثبت كانتي صحة قرار ديشان باستدعائه لتشكيلة فرنسا في يورو 2024؟

تفاجأ البعض عندما قرر المدرب ديدييه ديشان استدعاء نغولو كانتي لتشكيلة فرنسا ببطولة أوروبا 2024 بعد غياب استمر عامين، لكن اللاعب كان عند حسن ظن المدرب وبدا وكأنه لم يبتعد عن المحافل الدولية في الفوز 1-صفر على النمسا.

وقبل استدعائه للمشاركة في البطولة، كانت آخر مشاركة دولية لكانتي في يونيو 2022 إذ غاب عن كأس العالم بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وبدا أن انتقال كانتي للدوري السعودي للمحترفين أسدل الستار على مسيرته الدولية، لكن اللاعب البالغ عمره 33 عامًا قدَّم أداءً رائعًا في مواجهة، يوم الاثنين، إذْ حافظ على مستواه رغم ابتعاده عن أوروبا.

وأظهر كانتي نشاطًا كبيرًا في أنحاء الملعب؛ إذ لعب بلا كل ولا ملل للتصدي لمحاولات المنتخب النمساوي ذي المجهود الوفير، وسمحت له لياقته البدنية بتقديم الدعم الهجومي في وقت متأخر من المباراة، كما أظهر قدرته على التمرير التي لا تحظى بالتقدير الكافي.