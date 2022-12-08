هدف يوسف أسامة نبيه نجم الزمالك في مرمى طلائع الجيش (فيديو)
أحرز البديل يوسف أسامة نبيه، هدفًا رائعًا خلال فوز نادي الزمالك على طلائع الجيش (4-0)، ضمن الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري.
وعاد الزمالك لطريق الانتصارات وفاز 4-0 على طلائع الجيش وذلك عقب تعادله في آخر جولتين أمام إنبي والمصري البورسعيدي.
وعلى غرار الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا، وليونيل ميسي، سجل يوسف أسامة نبيه، هدفًا رائعًا، راوغ خلاله 4 لاعبين دفعة واحدة.
واستلم يوسف نبيه الكرة من قبل منتصف ملعب طلائع الجيش، وراوغ 4 لاعبين، حتى وصل إلى منطقة الجزاء، وسدد الكرة في مرمى الجيش محرزًا هدف الزمالك الرابع.
واستعاد الزمالك نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، عقب فوزه 4-0 على مضيفه طلائع الجيش، يوم الأربعاء، في الجولة السادسة للمسابقة.
وافتتح أحمد سيد زيزو التسجيل للزمالك في الدقيقة الـ44، قبل أن يضيف زميلاه إمام عاشور وأحمد أبوالفتوح الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين الـ58 والـ83 على الترتيب.
واختتم يوسف أسامة نبيه مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع للزمالك في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.
وارتفع رصيد الزمالك، الذي تعادل مع إنبي والمصري البورسعيدي في المرحلتين الماضيتين، إلى 11 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثاني، بفارق 4 نقاط خلف غريمه التقليدي الأهلي، الذي يتربع على الصدارة.
في المقابل، توقف رصيد الطلائع، الذي تلقى خسارته الثالثة على التوالي في البطولة، عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر.