هدف يوسف أسامة نبيه نجم الزمالك في مرمى طلائع الجيش (فيديو)

أحرز البديل يوسف أسامة نبيه، هدفًا رائعًا خلال فوز نادي الزمالك على طلائع الجيش (4-0)، ضمن الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري.

وعاد الزمالك لطريق الانتصارات وفاز 4-0 على طلائع الجيش وذلك عقب تعادله في آخر جولتين أمام إنبي والمصري البورسعيدي.

وعلى غرار الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا، وليونيل ميسي، سجل يوسف أسامة نبيه، هدفًا رائعًا، راوغ خلاله 4 لاعبين دفعة واحدة.

واستلم يوسف نبيه الكرة من قبل منتصف ملعب طلائع الجيش، وراوغ 4 لاعبين، حتى وصل إلى منطقة الجزاء، وسدد الكرة في مرمى الجيش محرزًا هدف الزمالك الرابع.