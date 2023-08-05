بايرن ميونخ يسابق مانشستر يونايتد على سفيان أمرابط

ويعد "إيريك تين هاغ" مدرب مانشستر يونايتد من أشد المعجبين بقدرات أمرابط، وسبق أن عمل معه لفترة وجيزة في أوتريخت الهولندي.

ونقلت "ميرور" عن "سكاي سبورتس ألمانيا" أن ممثلي أمرابط يدركون أيضًا حاجة بايرن ميونخ إلى لاعب خط وسط رقم 6، وأن النادي البافاري يضع الدولي المغربي ضمن قائمة مختصرة.

وأكدت "ميرور" أن أخبار اهتمام بايرن ميونخ بالتعاقد مع أمرابط ستكون بمثابة ضربة كبيرة لتين هاغ، الذي يأمل في التعاقد مع اللاعب المغربي قبل نهاية سوق الانتقالات يوم 31 أغسطس الحالي.

ويعرف المدرب الهولندي أنه سيتعين عليه جمع أموال إضافية من خلال مبيعات اللاعبين بعد الإنفاق الكبير على التعاقد مع ماسون ماونت، وأندريه أونانا، وراسموس هویلوند، الذي لم يعلن التعاقد معه رسميًا بعد.