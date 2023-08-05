بايرن ميونخ يسابق مانشستر يونايتد على سفيان أمرابط
ذكرت صحيفة "ميرور" أن مانشستر يونايتد يواجه منافسة من بايرن ميونخ على المغربي سفيان أمرابط لاعب وسط فيورنتينا.
وينتهي عقد أمرابط، البالغ من العمر 26 عامًا، مع مانشستر يونايتد، في يونيو 2024، وارتبط بالرحيل عن النادي منذ يناير الماضي.
ولفت "أمرابط" انتباه كبار الأندية الأوروبية بعد مستواه المميز مع المغرب في كأس العالم 2022 في قطر، حيث وصل منتخب "أسود الأطلس" إلى نصف النهائي.
ويعد "إيريك تين هاغ" مدرب مانشستر يونايتد من أشد المعجبين بقدرات أمرابط، وسبق أن عمل معه لفترة وجيزة في أوتريخت الهولندي.
ونقلت "ميرور" عن "سكاي سبورتس ألمانيا" أن ممثلي أمرابط يدركون أيضًا حاجة بايرن ميونخ إلى لاعب خط وسط رقم 6، وأن النادي البافاري يضع الدولي المغربي ضمن قائمة مختصرة.
وأكدت "ميرور" أن أخبار اهتمام بايرن ميونخ بالتعاقد مع أمرابط ستكون بمثابة ضربة كبيرة لتين هاغ، الذي يأمل في التعاقد مع اللاعب المغربي قبل نهاية سوق الانتقالات يوم 31 أغسطس الحالي.
ويعرف المدرب الهولندي أنه سيتعين عليه جمع أموال إضافية من خلال مبيعات اللاعبين بعد الإنفاق الكبير على التعاقد مع ماسون ماونت، وأندريه أونانا، وراسموس هویلوند، الذي لم يعلن التعاقد معه رسميًا بعد.
في المقابل لا يواجه بايرن ميونخ مشاكل مالية ولذلك قد يسبق مانشستر يونايتد على التعاقد مع سفيان أمرابط.
وعلى كل حال، فإن أمرابط يبدو أنه سيغادر فيورنتينا هذا الصيف، بعد استبعاده من تشكيلة الفريق التي ستسافر إلى إنجلترا للمشاركة في مباريات ما قبل الموسم.
ومن المقرر أن يلعب فيورنتينا مع نيوكاسل ونيس في كأس سيلا في سانت جيمس بارك.
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن أمرابط شارك في 107 مباريات مع فيورنتينا، سجل فيها هدفًا، وصنع آخر، وينتهي عقد اللاعب في يونيو 2024.