أبو 100 مليون.. إعلامية مصرية تسخر من زيزو (صورة)

مي حلمي وزيزوالمصدر: منصة X
07 سبتمبر 2025، 4:10 ص

سخرت الإعلامية مي حلمي من أحمد سيد "زيزو"، نجم الأهلي ومنتخب مصر، بسبب أدائه المتراجع في مواجهة الفراعنة الأخير ضد منافسه الإثيوبي، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

وحقق المنتخب المصري فوزاً مهماً على نظيره الإثيوبي بنتيجة 2–0، في المباراة التي أُقيمت، مساء الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وجاء التقدم عبر محمد صلاح في الدقيقة 40 من ركلة جزاء بعد عرقلة من اللاعب الإثيوبي سليمان حميد لتريزيغيه داخل منطقة الجزاء، قبل أن يضيف عمر مرموش الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول أيضاً من ركلة جزاء.

وبهذا الانتصار، رفع الفراعنة رصيدهم إلى 19 نقطة، ليقتربوا خطوة إضافية نحو ضمان التأهل المبكر إلى نهائيات كأس العالم 2026، وسط حضور جماهيري كبير في استاد القاهرة.

وشهدت المباراة استبدال زيزو في الشوط الثاني وسط غضب منه، حيث زعمت بعض التقارير أنه لم يقم بتحية مدربه حسام حسن، وهو ما تم نفيه بعد ذلك.

وقالت مي حلمي عبر حسابها في منصة "إنستغرام"، دون أن تذكر بشكل مباشر اسم "زيزو": "وبيزعلوا لما انتقده قال صفقة القرن قال، عامل زحمة على اليمين على الفاضي وإهدار فرص بالجملة، (أبو 100 إيه مليون)، وما أغضبنا أكثر هو الدفع بمصطفى محمد آخر 10 دقائق".

وأضافت: "منتخبنا إمكانياته ضعيفة جدًّا تفكير تسعينات من المدرب والدنيا تطورت، ومحمد صلاح في مكانة أخرى من الكوكب والله، هو من يستحق أن نصفق له".

مي حلمي

ويستعد المنتخب المصري لخوض مباراة الجولة الثامنة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026 عندما يحل ضيفاً على بوركينا فاسو، الثلاثاء القادم، في ملعب 4 أغسطس في العاصمة واغادوغو، إذ يطمح الفراعنة إلى الفوز خارج الديار وتوسيع الفارق مع منافسه لحجز بطاقة التأهل المونديالية قبل لقاءي الجولتين التاسعة والعاشرة أمام جيبوتي وغينيا بيساو.

