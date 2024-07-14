رسالة محمد صلاح لنجم الزمالك (صورة)

حرص الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، على تهنئة زميله عبد الله السعيد، نجم الزمالك ومنتخب مصر، الذي احتفل بعيد ميلاده الـ39، يوم السبت.

ونشر محمد صلاح عبر صفحته الرسمية على "إنستغرام" صورة له مع السعيد بقميص منتخب مصر، وعلق عليها: "عيد ميلاد سعيد يا بودا".

ويرتبط صلاح بعلاقة صداقة قوية بالسعيد، كشف عنها الأخير في لقاء تلفزيوني مؤخرًا أنه يعد من أقرب الأصدقاء له، ودائمًا ما يظهر نجم الزمالك برفقة صلاح خلال سفره إلى لندن.

ولعب عبد الله السعيد للعديد من الأندية، أبرزها الإسماعيلي، والأهلي المصري، وكووبيون بالوسيورا الفنلندي، والأهلي السعودي، وبيراميدز وأخيرًا نادي الزمالك الذي يلعب ضمن صفوفه حاليًّا.

وحصد عبد الله السعيد 12 بطولة في تاريخه كانت جميعها مع النادي الأهلي بواقع: 4 ألقاب من بطولة الدوري المصري مواسم 2013-2014، و2015-2016، و2016-2017، و2017-2018، ومحققًا في موسم 2019-2020 هداف الدوري برصيد 17 هدفًا.

ويقدم السعيد أداءً مميزًا مع فريقه الزمالك خلال الفترة الماضية على مستوى الأداء والتهديف.

وخاض اللاعب مع الزمالك 17 مباراة في جميع البطولات، أسهم في 7 أهداف بواقع تسجيل 5 أهداف وصناعة هدفين.

كما حصل عبد الله السعيد على جائزة رجل المباراة للمرة الثالثة في آخر 5 مباريات للزمالك في الدوري.

من ناحية أخرى، انضم صلاح لمعسكر ليفربول، والتقى مدرب ليفربول الجديد آرني سلوت، الذي حرص على الإشادة بعودة النجم المصري بكامل قوته ولياقته البدنية، استعدادًا لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستهل ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي لموسم 2024/25 يوم الـ17 من أغسطس، عندما يلاقي الصاعد حديثًا إيبسويتش تاون.