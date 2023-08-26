إصابة فينيسيوس وخروجه من مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو (فيديو)
تعرض فينسيوس جونيور نجم ريال مدريد للإصابة خلال مباراة فريقه ضد سيلتا فيغو، اليوم الجمعة، ليغادر الملعب مبكرًا.
ريال مدريد يحل ضيفًا على سيلتا فيغو في ملعب بالايدوس بالجولة الثالثة من الدوري الإسباني.
وشعر فينيسيوس بتعب في الجزء الخلفي من فخذه الأيمن وخرج في الدقيقة 11، لكنه عاد سريعا إلى الملعب لاستكمال اللقاء، قبل أن يسقط مجددا ويخرج من المباراة في الدقيقة 18.
وكشفت تقارير إعلامية أن التشخيص المبدئي لإصابة فينيسيوس هو معاناته من إصابة في أوتار الركبة.
وسيخضع اللاعب لفحوصات لتحديد مدى خطورة الإصابة، ومدة غيابه عن الملاعب.
كما أشارت بعض التقارير إلى أن المهاجم البرازيلي استخدام اللاصق في فخذه الأيمن، لتخفيف الألم والضغط على العضلة.
وقد يكون خروجه تحفظي للحفاظ عليه وعدم تفاقم الإصابة، وقد تكون إصابة بسيطة من الدرجة الأولى، وتحتاج للراحة من 10 أيام إلى 14 يوم.