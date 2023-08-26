إصابة فينيسيوس وخروجه من مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو (فيديو)

ريال مدريد يحل ضيفًا على سيلتا فيغو في ملعب بالايدوس بالجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وشعر فينيسيوس بتعب في الجزء الخلفي من فخذه الأيمن وخرج في الدقيقة 11، لكنه عاد سريعا إلى الملعب لاستكمال اللقاء، قبل أن يسقط مجددا ويخرج من المباراة في الدقيقة 18.

وكشفت تقارير إعلامية أن التشخيص المبدئي لإصابة فينيسيوس هو معاناته من إصابة في أوتار الركبة.

وسيخضع اللاعب لفحوصات لتحديد مدى خطورة الإصابة، ومدة غيابه عن الملاعب.