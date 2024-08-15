انفرجت الأمور في أزمة انطلاق الدوري التونسي بشكل رسمي بعد الاستقرار على انطلاق المسابقة يوم 27 أغسطس الجاري وذلك إثر تدخل وزارة الرياضة لفض الإشكالات العالقة بين الاتحاد التونسي لكرة القدم والاتحاد الدولي للعبة.

وكان وزير الرياضة التونسي كمال دقيش التقى بمسؤولين من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على هامش حضوره في الألعاب الأولمبية باريس 2024، ليتم تدراس الحلول الممكنة لحل أزمة انطلاق الدوري التونسي في ضوء الفراغ الإداري الذي يشهده اتحاد الكرة التونسي منذ 15 يوليو الماضي.

وبعد الحصول على ترخيص استثنائي أمس الأربعاء، تم اليوم الخميس سحب روزنامة مباريات الدوري التونسي للمحترفين الذي سيلعب خلال موسم 2024 ـ 2025 بصيغة المجموعة الواحدة بمشاركة 16 نادية تتنافس فيما بينها على امتداد 30 جولة ذهابا وإيابا على أن يتوج صاحب المركز الأول باللقب فيما يشارك البطل ووصيفه في دوري أبطال إفريقيا (2025 ـ 2026) ويخوض صاحب المركز الثالث مسابقة كأس الكونفدرالية.

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وأفرزت عملية سحب روزنامة الدوري عن مواجهات قوية في الجولة الأولى التي سيلتقي خلالها بطل الموسم الماضي الترجي مع اتحاد تطاوين فيما يواجه الاتحاد المنستيري وصيف بطل الدوري في الجولة ذاتها النادي البنزرتي.

وفي ما يلي مباريات الجولة الأولى من الدوري التونسي التي تدور على دفعتين يومي 27 و28 أغسطس الجاري:

اتحاد تطاوين ـ الترجي التونسي

شبيبة العمران ـ قوافل قفصة

النادي البنزرتي ـ الاتحاد المنستيري

اتحاد بن قردان ـ النادي الإفريقي

مستقبل قابس ـ النادي الصفاقسي

النجم الساحلي ـ الأولمبي الباجي

الترجي الجرجيسي ـ الملعب التونسي

نجم المتلوي ـ مستقبل سليمان

وتدور مباراة ديربي تونس بين الغريمين التقليديين الترجي التونسي والنادي الإفريقي، في الجولة 12 من المسابقة ذهابا وذلك عندما يستقبل الترجي حامل اللقب جاره، فيما تدور مباراة الإياب ضمن الجولة 27 في ضيافة النادي الإفريقي.

أما مباراة "الكلاسيكو" بين الترجي والنجم الساحلي فتدور خلال الجولة السابعة (ذهابا) والجولة 22 (إيابا)، فيما يلتقي قبل ذلك حامل لقب الدوري (الترجي) مع حامل لقب الكأس (الملعب التونسي) ضمن الجولة الثالثة.

وكان وزير الرياضة كمال دقيش عقد اجتماعا عاجلا أمس الأربعاء مع الأمين العام لاتحاد كرة القدم وجدي العوادي لبحث أزمة انطلاق الدوري قبل اتخاذ قرار بالتوصية بتأهيل لاعبي الأندية التونسية المشاركة في المسابقات الإفريقية فضلا عن تحديد موعد الجولة الأولى من دوري المحترفين ليومي 27 أو 28 أغسطس الجاري.