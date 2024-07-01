تصريح مثير من مدافع منتخب ألمانيا عن لامين يامال
رفض ديفيد راوم، مدافع منتخب ألمانيا، النظر إلى لامين يامال، نجم منتخب إسبانيا ونادي برشلونة، كطفل؛ بسبب سنه الصغير.
وتغلبت ألمانيا، بطلة أوروبا ثلاث مرات، والتي لم تحرز لقب بطولة كبرى منذ عشرة أعوام، على الدنمارك 2-صفر لترسم مواجهة مثيرة في دور الثمانية أمام إسبانيا المرشحة أيضا للقب، والتي شهدت حصول لامين يامال على مكان بالتشكيل الأساسي بشكل سريع.
وحظيت مهارات اللاعب الشاب وإبداعه وسرعة انطلاقاته كجناح بالإعجاب، إلى جانب مهارات زميله الجناح الآخر نيكو وليامز، عندما تغلبت إسبانيا 4-1 على جورجيا، أمس الأحد، في دور الـ16.
وحقق يامال رقما قياسيا في أول مباراة لإسبانيا بدور المجموعات أمام كرواتيا، إذ أصبح أصغر لاعب يشارك في بطولة أوروبا عبر تاريخها.
وقال ديفيد راوم مدافع منتخب ألمانيا، اليوم الإثنين، قبل المباراة أمام إسبانيا في دور الثمانية ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024، إن الجناح الإسباني لامين يامال ربما يبلغ من العمر 16 عاما فقط ويخوض أول بطولة كبرى له، لكن من يعتبره طفلا، فعليه تحمل العواقب.
وأوضح: "عندما ترى ما يقدمه لامين يامال لكرة القدم، تعرف أن العمر لا يمثل شيئا. إنه يلعب في الفريق الأول في برشلونة، وأيضا في المنتخب الوطني؛ لذا لا يمكن الحديث عنه كطفل".
وتابع: "إنه يتمتع بجودة تنافسية عالية وعلينا إيجاد طريقة للتصدي له".
ولا يقتصر الأمر على يامال فقط، وإنما ينبغي على راوم وزملائه التصدي لخطورة وليامز (21 عاما) في المباراة المقررة يوم الجمعة المقبل.
وقال راوم: "أرى أنهما لاعبان كبيران، لكن الأمر لا يقتصر على هذين اللاعبين فقط؛ فالفريق الإسباني بأكمله مجهز بشكل جيد للغاية. لا يمكن أبدا توقع ما سيقدمه ويجب إيجاد طريقة للتصدي للفريق الإسباني بأكمله".