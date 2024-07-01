تصريح مثير من مدافع منتخب ألمانيا عن لامين يامال

وتغلبت ألمانيا، بطلة أوروبا ثلاث مرات، والتي لم تحرز لقب بطولة كبرى منذ عشرة أعوام، على الدنمارك 2-صفر لترسم مواجهة مثيرة في دور الثمانية أمام إسبانيا المرشحة أيضا للقب، والتي شهدت حصول لامين يامال على مكان بالتشكيل الأساسي بشكل سريع.

وحظيت مهارات اللاعب الشاب وإبداعه وسرعة انطلاقاته كجناح بالإعجاب، إلى جانب مهارات زميله الجناح الآخر نيكو وليامز، عندما تغلبت إسبانيا 4-1 على جورجيا، أمس الأحد، في دور الـ16.

وحقق يامال رقما قياسيا في أول مباراة لإسبانيا بدور المجموعات أمام كرواتيا، إذ أصبح أصغر لاعب يشارك في بطولة أوروبا عبر تاريخها.