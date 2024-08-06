أخضع المدرب الفرنسي لنادي مولودية الجزائر باتريس بوميل لاعبيه لمغامرة فريدة وخاصة خلال مسعكر النادي الذي يتواصل بمدينة رين الفرنسية، استعدادا للموسم الكروي الجديد.

وشهدت تدريبات المولودية تمارين في تحدي الوحل ورفع الأشياء الثقيلة أو عبور بحيرة مياه، وغيرها من التدريبات البدنية الشاقة التي يطلق عليها إسم "تحدي كوماند غو" وتقوم بها عدة أندية في معسكراتها التحضيرية لإخضاع اللاعبين لتدريبات قاسية والوقوف على مدى قدرتهم على التحمل، فضلا عن الخروج بهم من أجواء المعسكرات الروتينية.

وتضمت التدريبات التي أجراها لاعبو المولودية، تمارين شبه عسكرية وشاقة اختبروا فيها قدرتهم على التحمل.

ويبدأ مولودية الجزائر، بطل الدوري الجزائري العام الماضي، مشاركته في الموسم الجديد بملاقاة نادي واتانغا الليبيري في الدور الأول من دوري أبطال افريقيا ذهابا يوم 18 أغسطس وإيابا في 25 من الشهر ذاته.

ويستهل المولودية سباق الدوري الجزائري الممتاز بملاقاة شبيبة القبائل في الجولة الأولى من المسابقة يوم 14 سبتمبر المقبل.