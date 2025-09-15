القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد السعودي والوحدة في دوري أبطال آسيا للنخبة

يحل الاتحاد السعودي ضيفاً على نظيره الوحدة الإماراتي، مساء اليوم الاثنين، على استاد آل نهيان في أبوظبي، ضمن الجولة الأولى من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

الاتحاد الذي غاب عن المشاركة في النسخة الأولى من الهوية الجديدة للبطولة، يدخل هذا الموسم بعد أن توج ببطولتي الدوري السعودي للمحترفين وكذلك بطولة كأس الملك، ويتطلع لتحقيق إنجاز خارجي بعد الثنائية المحلية.

ويعود الفريقان معاً إلى الواجهة القارية، حيث يظهر الوحدة للمرة الأولى منذ عام 2021، فيما غاب الاتحاد عن النسخة الماضية.

ويتوقع أن تشهد مواجهة الوحدة الإماراتي أول ظهور لصفقات الاتحاد الجديدة، الصربي سيميتش، وكذلك اللاعب البرتغالي روجر فيرنانديز، والمالي محمدو دومبيا الذي كان له حضور لدقائق معدودة في مباراة الفتح الماضية بدوري روشن.

ومن المقرر أن يواجه فريق الاتحاد خلال مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، شباب الأهلي، وناساف، السد القطري، الشرطة العراقي، الشارقة الإماراتي، الغرافة القطري، الوحدة الإماراتي، والدحيل القطري.

ويخوض كل فريق ثماني مباريات خلال مرحلة الدوري، على أن يتأهل إلى دور الـ16 أفضل ثمانية أندية في كل منطقة، حيث تقام مباريات دور الـ16 خلال شهر مارس 2026، في حين تقام مباريات ربع النهائي وقبل النهائي والنهائي بنظام التجمع في السعودية خلال شهر أبريل.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الثامنة بتوقيت الإمارات، وتذاع عبر قناة “beIN Sports 1 HD”.