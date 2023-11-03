نادي النصر يطلب توضيحًا بعد إيقاف تاليسكا
كشفت صحيفة "الرياضية" أن إدارة نادي النصر أرسلت استفسارا للاتحاد السعودي لكرة القدم بسبب عقوبة إيقاف المهاجم البرازيلي آندرسون تاليسكا.
وبحسب الصحيفة فإن إدارة النصر أرادت أن تستوضح المباراتين المقصودتين في قرار إيقاف تاليسكا.
وقررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، إيقاف البرازيلي تاليسكا، وتغريمه 20 ألف ريال.
وتلقى تاليسكا البطاقة الحمراء المباشرة في مباراة الاتفاق ضمن كأس خادم الحرمين الشريفين.
وقالت اللجنة: "إيقاف تاليسكا مباراة، والإيقاف التلقائي لمباراة أخرى بموجب البطاقة الحمراء المباشرة التي حصل عليها في مباراة الاتفاق".
وأضافت: "سيتم تنفيذ عقوبة البطاقة الحمراء المباشرة في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، وفقًا للفقرة 3 من المادة 17، وتنفيذ عقوبة الإيقاف في الدوري السعودي، وفقًا للفقرة 6 من المادة 18".
وقالت "الرياضية" إن طلب النصر جاء بعد جدل واسع صاحب إعلان لجنة الانضباط والأخلاق بإيقاف تاليسكا، مباراتين، ضمن القرارات الصادرة عن اللجنة، الخميس، وذلك بعد طرده أمام الاتفاق.
وأوضحت الصحيفة أن المتابعين بدأوا طرح التساؤلات حول ماهية المباراتين اللتين يجب أن يُمنع فيهما تاليسكا من اللعب، وهل من الواجب أن تكون إحداهما في كأس خادم الحرمين الشريفين كونها المسابقة التي حصل فيها على البطاقة الحمراء، أو كما ورد في القرار بالنص الآتي: "جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها"؟.
ونقلت الصحيفة عن الدكتور أيمن الرفاعي المستشار الخبير في شؤون القانون الرياضي، ورئيس لجنة الانضباط والأخلاق سابقا قوله إن القرار يُطبق بحسب منطوقه.
وأضاف: "في حالة إيقاف تاليسكا الصادرة أخيرا بعد طرده أمام الاتفاق، فإن الإيقاف التلقائي يتم تحديده من لجنة الانضباط، كونها عقوبة انضباطية"
وأوضح: "ما تم ذكره نصًا في القرار (أي مباراة رسمية)، بالتالي فإن العقوبة على تاليسكا ستسري في مباراتي الخليج والوحدة تباعا في الدوري السعودي كونها المسابقة التي تتضمن أول مباراتين رسميتين للنصر بعد اتخاذ العقوبة".
وتغلب النصر 1/0 على الاتفاق في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، ومن المقرر أن يلعب مع الخليج في الدوري السعودي، ثم مع الدحيل بدوري أبطال آسيا، ثم مع الوحدة في الدوري السعودي.