نادي النصر يطلب توضيحًا بعد إيقاف تاليسكا

وقالت اللجنة: "إيقاف تاليسكا مباراة، والإيقاف التلقائي لمباراة أخرى بموجب البطاقة الحمراء المباشرة التي حصل عليها في مباراة الاتفاق".

وأضافت: "سيتم تنفيذ عقوبة البطاقة الحمراء المباشرة في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، وفقًا للفقرة 3 من المادة 17، وتنفيذ عقوبة الإيقاف في الدوري السعودي، وفقًا للفقرة 6 من المادة 18".

وقالت "الرياضية" إن طلب النصر جاء بعد جدل واسع صاحب إعلان لجنة الانضباط والأخلاق بإيقاف تاليسكا، مباراتين، ضمن القرارات الصادرة عن اللجنة، الخميس، وذلك بعد طرده أمام الاتفاق.

وأوضحت الصحيفة أن المتابعين بدأوا طرح التساؤلات حول ماهية المباراتين اللتين يجب أن يُمنع فيهما تاليسكا من اللعب، وهل من الواجب أن تكون إحداهما في كأس خادم الحرمين الشريفين كونها المسابقة التي حصل فيها على البطاقة الحمراء، أو كما ورد في القرار بالنص الآتي: "جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها"؟.