أعلن المغربي جمال السلامي، المدير الفني لمنتخب الأردن، قائمة تضم 32 لاعبًا لخوض مواجهتي الكويت وفلسطين، في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وضمن منتخب الأردن التأهل إلى كأس آسيا 2027 بشكل رسمي، ويتطلع للتأهل إلى مونديال 2026 لأول مرة في تاريخه.

وتولى السلامي قيادة منتخب الأردن خلفًا لمواطنه الحسين عموتة الذي رحل لقيادة الجزيرة الإماراتي.

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وضمت قائمة منتخب الأردن كلًّا من يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، عبدالله الفاخوري، يزن العرب، عبدالله نصيب، حجازي ماهر، سعد الروسان، حسام أبو ذهب، إحسان حداد، فراس شلباية، محمد أبو حشيش، سالم العجالين، محمد أبو النادي، علي حجبي، يوسف أبو الجزر، إبراهيم سعادة، خالد زكريا، نزار الرشدان، نور الروابدة، محمود شوكت، رجائي عايد، عارف الحاج، محمود مرضي، محمد أبو زريق "شرارة"، مهند أبو طه، وسيم الريالات، يوسف أبو جلبوش، رزق بني هاني، موسى التعمري، عبدالله العطار، علي علوان، ويزن النعيمات.

وينطلق معسكر منتخب الأردن غدًا السبت، ويلعب مباراتين وديتين ضد كوريا الشمالية يومي 27 و29 أغسطس الجاري بدون جماهير.

ويفتتح المنتخب الأردني مشواره بالدور الحاسم لتصفيات كأس العالم 2026، بمواجهة الكويت يوم 5 سبتمبر المقبل في إستاد عمان الدولي، قبل أن يواجه نظيره الفلسطيني يوم 10 من الشهر المقبل في ماليزيا.

ويلعب منتخب الأردن في مجموعة تضم منتخبات كوريا الجنوبية، والعراق، وعمان، وفلسطين، والكويت.

ويتأهل أول منتخبين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما تخوض الفرق أصحاب المركز الثالث والرابع من كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات.