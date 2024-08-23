كشف نصر أبو الحسن، رئيس نادي الإسماعيلي المصري، عن تفاصيل الاتصال الذي جمعه بمحمود الخطيب رئيس الأهلي في الفترة الأخيرة، والذي يتردد أنه بشأن انتقال عمر الساعي نجم الدراويش للفريق الأحمر.

وقال أبو الحسن عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" إن المكالمة كانت لمناقشة شكل الدوري المصري في الموسم المقبل، ولم تتطرق لأي أمور أخرى.

وأوضح أن الموافقة على رحيل أي لاعب عن صفوف الفريق مرهونة بوصول عروض تساعد على حل المشاكل المالية والفنية للإسماعيلي، مؤكدًا أن لكل وقت حديثا بشأن انتقال الساعي للأهلي أو أي فريق آخر.

وأشار إلى أنه حتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق حول رحيل عبد الرحمن مجدي جناح الفريق إلى بيراميدز، موضحًا أن المفاوضات بين الناديين قد لا تكتمل حال عدم التوصل لاتفاق مالي مناسب.

وحول الأنباء المنتشرة بشأن انتقال إياد العسقلاني لاعب الفريق السابق وروستوف الروسي الحالي للأهلي المصري في الموسم الجديد، قال أبو الحسن : " هناك شروط في عقد إياد تمنعه من العودة للدوري المصري الآن، واللاعب سعيد في روسيا وهدفه الانتقال إلى دوري أقوى داخل أوروبا".

وأعلن أبو الحسن بقاء إيهاب جلال المدير الفني للفريق في الموسم المقبل والعمل على حل أزمة القيد من أجل تدعيم الفريق بلاعبين جدد.