تأهل الإسباني رافائيل نادال نهائي بطولة باشتاد لكرة المضرب في السويد، ليبلغ الدور النهائي للمرة الأولى منذ 2022، وذلك بعد فوزه اليوم السبت على الكرواتي دويه أيدوكوفيتش المتأهل من التصفيات، بمجموعتين لواحدة، في نصف النهائي.

وبالتوازي مع مواصلة اللاعب الحاصل على 22 لقبا في البطولات الكبرى (غراند سلام) لاستعداداته لخوض دورة الألعاب الأولمبية في باريس، الأسبوع المقبل، نجح نادال (38 عاما) في التأهل للدور النهائي للبطولة التي توج بها في 2005 وذلك بعد الفوز 4-6 و6-3 و6-4

واحتاج الإسباني، الذي غاب عن عام 2023 بأكمله تقريبا بسبب مشكلة في الفخذ، إلى قرابة أربع ساعات للفوز 6-7 و7-5 و7-5 على مارينو نافوني في ربع النهائي بالبطولة التي تقام على الملاعب الرملية وذلك أمس الجمعة.

وقال نادال الذي خاض آخر نهائي له في بطولة فرنسا المفتوحة في 2022 "قاتلت طوال البطولة لأكون حيث أنا اليوم (النهائي). إن مباريات مثل الأمس واليوم تساعد على تحسين الكثير من الأشياء في الملعب.

"التأهل إلى نهائي يكون شعورا عظيما دائما لم أتمكن من تحقيق ذلك منذ عامين. حدثت الكثير من الأشياء هذه هي الحقيقة".

وسيشارك نادال، الذي حقق ميدالية ذهبية أولمبية واحدة في منافسات فردي الرجال وأخرى في الزوجي، في الفردي بأولمبياد باريس وسيشارك أيضا في الزوجي إلى جانب كارلوس ألكاراز بطل فرنسا المفتوحة وويمبلدون.

وأضاف نادال "ما زلت في عملية استعادة الكثير من الأشياء التي فقدتها لأنني خضعت لعملية جراحية مهمة جدا في الفخذ منذ عام تقريبا، لا تسير الأمور بهذه السهولة لكنني أقاتل، دعونا نرى إذا ما كنت قادرا على اللعب بشكل أفضل ولو قليلا غدا".

ويلعب نادال في النهائي غدا الأحد أمام البرتغالي نونو بورجيس المصنف السابع بالبطولة ,والذي حقق الفوز على الأرجنتيني تياجو أجوستين تيرانتي (2 ـ0) في نصف النهائي اليوم السبت.

وتبدأ دورة الألعاب الأولمبية يوم الجمعة المقبل، على أن تنطلق منافسات التنس في اليوم التالي.