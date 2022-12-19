سكالوني: ميسي يمكنه لعب كأس العالم 2026

وقال ميسي في مقابلة سابقة إنه يود مواصلة اللعب مع المنتخب ولا يخطط للاعتزال دوليا في المستقبل القريب، وهو قرار رحب به المدرب.

وأبلغ سكالوني مؤتمرا صحفيا "أعتقد أننا يجب أن نحتفظ بالقميص رقم 10 ليكون جاهزا في كأس العالم القادمة إذا شعر ميسي بالرغبة في اللعب".