سكالوني: ميسي يمكنه لعب كأس العالم 2026
قال ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين إن قميص ليونيل ميسي سيظل متاحا إذا أراد القائد أن يخوض كأس العالم المقبلة بعدما رفع اللاعب البالغ من العمر 35 عاما الكأس اليوم الأحد بمساهمته في الفوز 4/2 على فرنسا بركلات الترجيح.
وسجل ميسي هدفين في النهائي خلال التعادل المثير 3/3 بعد 120 دقيقة باستاد لوسيل.
وقال ميسي في مقابلة سابقة إنه يود مواصلة اللعب مع المنتخب ولا يخطط للاعتزال دوليا في المستقبل القريب، وهو قرار رحب به المدرب.
وأبلغ سكالوني مؤتمرا صحفيا "أعتقد أننا يجب أن نحتفظ بالقميص رقم 10 ليكون جاهزا في كأس العالم القادمة إذا شعر ميسي بالرغبة في اللعب".
وأضاف "استحق أن يفعل ما يحلو له مع هذه المسيرة، ما نقله إلى زملائه مذهل، لم أر أبدا شخصا بهذا القدر من التأثير في غرف الملابس".
وتابع "بعد البرازيل، أجريت اتصالا خاصا مع ميسي وقبل ذهابه إلى باريس. كانت أمامنا مهمة كبيرة. بدأ الناس في بلادنا يعتقدون ويأملون وكان الضغط يتزايد، وما قاله لي كان شيئا مهما حقا".
وأتم "قال لي يجب أن نواصل المضي قدما ولا شيء آخر يهم'. وقد تسبب ذلك في انفجار للمشاعر لدي".
وواصل "أدركت أن شيئا ما يسير بطريقة صحيحة، وأننا على وشك أن نفعل شيئا ما".
وبدا سكالوني متأثرا في مناسبتين خلال حديثه إلى الصحفيين في المؤتمر الصحفي في استاد لوسيل.
وفي المرة الأولى عندما تعرض لسؤال حول الراحل دييغو مارادونا، وعن مشاعر الأسطورة الآن.
وأجاب سكالوني "حتى أكون صادقا، فإني أدركت الآن فقط أن مارادونا لم يعد معنا بعد الآن، وهذا يجعلني أعتقد أنه سيكون سعيدا وفخورا بنا من مكانه".
وأكمل "لو كان هنا، لكان أول مشجع يقتحم الملعب للاحتفال معنا. أتمنى أن يستمتع بما تحقق".
وتساقطت دموع سكالوني مجددا عندما تذكر عائلته وأصدقائه، وشكرهم على دعمه طوال الوقت، وأكد أنه يأمل أن يستقل الطائرة سريعا للاحتفال مع الشعب الأرجنتيني.
وقال مدرب الأرجنتين: "لم أكن أخطط لكي أكون بطلا للعالم. هذا جنون. لا يوجد فخر أكبر من تمثيل بلدك، وأتمنى أن نكون قد جعلنا جماهيرنا فخورة".