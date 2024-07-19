دفعت الأزمة المالية الخانقة التي يعيشها النجم الساحلي التونسي مجلس إدارة النادي المؤقتة إلى التفريط في أحد أبرز لاعبيه، لاعب خط الوسط الكاميروني جاك إمبي إلى شباب بلوزداد الجزائري.

وقال النجم الساحلي إن الفريق سيحصل على نحو 320 ألف دولار مقابل التفريط في الكاميروني "إمبي" إلى بلوزداد.

وأضاف في بيان نشره عبر صفحته على منصة "فيسبوك" أن الهيئة التسيرية المؤقتة للنادي توصلت إلى اتفاق مع شباب بلوزداد الجزائري يقضي بانتقال لاعبنا الكامروني جاك إمبي نهائيًا لهذا الفريق بمبلغ يعادل 320 ألف دولار يتم تحويلها لحسابات النادي في أجل أقصاه 31 أغسطس المقبل".

وأضاف النجم الساحلي أن عقد إمبي مع بلوزداد يتضمن بندًا يمنح النجم نسبة 25 % من قيمة التفريط في اللاعب لفريق آخر لاحقًا.

وتنازل جاك إمبي (26 عامًا) على نصف رواتبه ومنحه المتأخرة والتي تعادل 100 ألف دولار، فيما سيتم تقسيط بقية المبلغ وقدره 100 ألف دولار أيضًا على 3 أقساط.

وتفاقمت الصعوبات المالية للنجم الساحلي بشكل غير مسبوق، خلال موسم 2023 ـ 2024، حيث عجز النادي عن رفع عقوبة المنع من التعاقدات المسلطة عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ما دفعه إلى التفريط في 10 لاعبين بالتمام والكمال بين شهري فبراير ويوليو 2024.

وفرّط الفريق الذي تُوج، الموسم قبل الماضي، بلقب الدوري في كل من: حمزة الجلاصي، ويوسف العبدلي، وجاسر الخميري، وسومايلا سيديبي، ولؤي بن حسين، وفرج بن نجيمة، وأصيل الجزيري، وعبد الرزاق بووزرة، قبل أن يأتي الدور على الكاميروني جاك إمبي الذي يلعب في مركزي المدافع المحوري أو لاعب الوسط الدفاعي.

وتعاقد مبي مع النجم الساحلي في 2017 قادمًا من كانون ياوندي الكاميروني، ولعب، منذ ذلك الوقت، 107 مباراة سجل خلالها 3 أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة.