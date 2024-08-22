وجه نادي الشباب السعودي، صدمة إلى نظيره الهلال، بعد رفض الأول التخلي عن أحد نجومه خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرغب نادي الهلال في التعاقد مع متعب الحربي نجم الشباب، لعدم قناعة جيسوس مدرب الفريق بالبرازيلي رينان لودي.

وتصارع الهلال والنصر على ضم متعب الحربي لاعب الشباب والظهير الأيسر الدولي السعودي، ولكن اللاعب اختار الهلال.

وعرَض نادي الهلال على الشباب ضم متعب الحربي مقابل 83 مليون ريال سعودي، إضافةً إلى انتقال محمد البريك مع التكفل براتبه، وإعارة زميله مصعب الجوير إلى الشباب.

إلا أن إدارة نادي الشباب وجهت صدمة إلى الهلال، وتتجه نحو استمرار متعب الحربي مع الفريق خلال الموسم الجاري.

وكشف الإعلامي عماد الصائغ أن لجنة الاستدامة المالية، رفضت "رسميًّا" صفقة المقايضة ما بين الشباب والهلال.

وقال عماد الصائغ عبر حسابه على منصة إكس: "بعد فشل الصفقة، فتحت إدارة الشباب خط مفاوضات مع جناح الرجاء البيضاوي المغربي يسري بوزوق، بعد أن رفضت لجنة الاستدامة المالية الخيارات الأجنبية التي كانت ضمن صفقة بيع عقد متعب الحربي".

يذكر أن عقد متعب الحربي مع الشباب يمتد حتى يونيو 2026.

متعب الحربي صاحب الـ24 عامًا بات الظهير الأيسر الأساسي للمنتخب السعودي، وظهر في المباراتين الدوليتين الأخيرتين أمام باكستان والأردن بالتصفيات الآسيوية.