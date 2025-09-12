الأهلي والاتحاد وانطلاق الدوري المغربي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يعود الدوري السعودي للمحترفين للمنافسات اليوم الجمعة من خلال 3 مباريات ضمن الدفعة الأولى من الجولة الثانية والتي تستكمل السبت والأحد المقبلين.

ويلعب نادي الاتحاد، حامل اللقب، أمام مضيفه الفتح بينما يلعب الأهلي مباراة صعبة في ضيافة نادي الاتفاق، أما الشباب فيواجه نادي الحزم بهدف تخطي بدايته الصعبة في المسابقة.

وتبدأ اليوم الجمعة منافسات الدوري المغربي للمحترفين للموسم الجديد والتي يواجه فيها حامل اللقب نهضة بركان فريق مستقبل الدشيرة على ملعب الأخير.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025 بتوقيت السعودية والقنوات الناقلة:

الدوري السعودي:

الاتفاق ـ الأهلي ـ الساعة 06.25 مساء ـ قنوات ثمانية

الشباب ـ الحزم ـ الساعة 06.35 مساء ـ قنوات ثمانية

الاتحاد ـ الفتح ـ الساعة 09.00 مساء ـ قنوات ثمانية

الدوري الألماني:

باير ليفركوزن ـ آينتراخت فرانكفورت ـ الساعة 21.30 مساء ـ بيين سبورتس 5

الدوري المغربي:

مستقبل الدشيرة ـ نهضة بركان ـ الساعة 08.00 مساء ـ القناة المغربية 3

الوداد البيضاوي ـ نادي كوكب مراكش ـ الساعة 10.00 مساء ـ القناة المغربية 3