لويس إنريكي: مبابي مصدر قلق إيجابي

وقال إنريكي، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة سان جيرمان ضد مارسيليا، غدًا الأحد، في الجولة السادسة للدوري الفرنسي: "مبابي مصدر قلق إيجابي للفريق، إذا كان لدينا لاعب مثله، يسجل 50 هدفًا فسيكون من المضحك الاعتقاد بأنه لن يحافظ على هذه الأرقام".

وأضاف: "ما نحتاجه هو أن يتمكن مبابي من التقدم، ويقدم لزملائه بصمة أفضل وأقوى لخدمة الفريق".