لويس إنريكي: مبابي مصدر قلق إيجابي
وصف لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، نجم الفريق كيليان مبابي، بأنه "مصدر قلق إيجابي" لما يقدمه على أرض الملعب ضد المنافسين.
وسجل مبابي 8 أهداف من أصل 12 للفريق الباريسي منذ بداية الموسم الجاري.
ويتصدر صاحب الـ 24 عامًا صدارة هدافي الدوري الفرنسي برصيد 7 أهداف بعد مضي 4 جولات فقط على انطلاق المسابقة التي يدافع سان جيرمان عن لقبها.
وقال إنريكي، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة سان جيرمان ضد مارسيليا، غدًا الأحد، في الجولة السادسة للدوري الفرنسي: "مبابي مصدر قلق إيجابي للفريق، إذا كان لدينا لاعب مثله، يسجل 50 هدفًا فسيكون من المضحك الاعتقاد بأنه لن يحافظ على هذه الأرقام".
وأضاف: "ما نحتاجه هو أن يتمكن مبابي من التقدم، ويقدم لزملائه بصمة أفضل وأقوى لخدمة الفريق".
وكشف إنريكي على أنه دائمًا ما يرغب بجعل المنافسة قوية بين جميع لاعبيه، موضحًا: "أعرف من سيلعب، غدًا، في الهجوم ولكن ليس في المباراة التي تليها، أتخذ خياراتي فيما يتعلق بالمستوى في الملعب وأثناء المباراة وخلال الأسبوع أثناء التدريبات، كان هدف النادي هو أن يكون لديه فريق غني بالخيارات وهذا ما لدي".