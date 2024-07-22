تحت عنوان "فوضى ريال مدريد مع أردا غولر"، رصدت صحيفة "سبورت" أزمة قد تلقي بظلالها على غرفة تغيير ملابس ريال مدريد الموسم المقبل بطلها النجم التركي.

وتألق أردا غولر بقوة مع منتخب بلاده خلال المشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، ما جعل الكثيرين يطالبون بمنحه الفرصة ليشارك بشكل أساسي مع ريال مدريد بالموسم الجديد.

وقالت الصحيفة: "غولر أظهر في بطولة أمم أوروبا 2024 موهبة هائلة، حيث أظهر للعالم جودة كانت مخفية الموسم الماضي في ريال مدريد، حتى الجزء الأخير من سباق الليغا عندما لعب مباريات غير مهمة مع فوز الفريق بالدوري".

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وأضاف: "بدأ أردا الموسم الماضي على نحو سيئ؛ بسبب إصابة في الجولة الأمريكية، وكان من الصعب عليه أن يبدأ دون معرفة اللغة أو كرة القدم الجديدة التي كان سيلعبها، حاول كارلو أنشيلوتي مساعدته من الناحية المعنوية، لكن على أرض الواقع لم يمنحه سوى القليل من الفرص".

وتابع التقرير: "لا يريد النجم التركي تكرار القصة نفسها بالموسم الجديد، وإذا لزم الأمر، سيجبر على الرحيل، على سبيل الإعارة، رغم أن النادي المدريدي يريده أن يكون في تشكيلته الأولى، قد يصبح الأمر فوضويًّا قريبًا إذا رأى أردا نفسه كآخر مهاجم في الفريق، إذ تلقى بالفعل النادي الملكي استفسارات من أندية ميلان أو باير ليفركوزن بشأن ضم اللاعب".

وشددت الصحيفة: "كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور ورودريغو يسبقونه، كما أن إبراهيم دياز يتمتع بميزة، وكلاعب خط وسط مهاجم، فإن غولر ينافس جود بيلينغهام، لذلك تبدو مشاركته كأساسي مهمة مستحيلة، رغم أنه أثبت في بطولة أمم أوروبا أنه لاعب موهوب".

وأشار التقرير: "فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، لديه ثقة كبيرة في اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا، والذي خطفه من برشلونة، ويريد أن ينجح في الميرنغي، سيكون المأزق أمام أنشيلوتي في إدارة غرفة خلع الملابس، قد يسبب له مشاكل ترك لاعب مهم على مقاعد البدلاء لدخول لاعب شاب يراهن عليه النادي".

وسيكون غولر في صراع كبير على خطف مكان أساسي في ريال مع توفر تشواميني وجود بيلينغهام، وفيديريكو فالفيردي وإدواردو كامافينغا في خط وسط الملعب، وثلاثي الهجوم جونيور فينيسيوس ورودريغو وقائد فرنسا كيليان مبابي.