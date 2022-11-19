الإيطالي دانييلي أورساتو يدير مباراة افتتاح كأس العالم بين قطر والإكوادور

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الجمعة، أن الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو سيدير المباراة الافتتاحية لكأس العالم بين قطر صاحبة الضيافة والإكوادور بالمجموعة الأولى.

وسيشارك الحكم البالغ من العمر 46 عامًا للمرة الأولى في كأس العالم، وسيعاونه مواطناه تشيرو كاربوني، وأليساندرو جيالاتيني، بينما سيكون ماسيميليانو إيراتي مسؤول نظام حكم الفيديو.

وقال فيفا في بيان: "بعمر السادسة والأربعين، هو أحد أكثر الحكام خبرة في أوروبا، وبدأ بالإشراف على المباريات منذ العام 2010، وكان حكم فيديو مساعد في كأس العالم 2018".

وتستهل قطر مشاركتها في كأس العالم بحكم استضافتها النهائيات المقامة للمرة الأولى أيضًا في الشرق الأوسط، فيما تخوض الإكوادور النهائيات للمرة الرابعة.

ووقع المنتخبان في مجموعة أولى تضم هولندا الوصيفة 3 مرات، والسنغال بطلة أفريقيا التي تلقت صفعة موجعة بإصابة نجمها ساديو ماني ثاني أفضل لاعب في العالم وأفضل لاعب أفريقيا.