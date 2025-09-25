موعد قرعة دور الـ16 بكأس خادم الحرمين الشريفين والأندية المتأهلة

اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما أسدل الستار، مساء الأربعاء، على مرحلة دور الـ32 من عمر المسابقة.

وشهدت منافسات الدور 32 مفاجأة كبيرة بتأهل الباطن من "دوري يلو"، على حساب الاتفاق المتوج بلقبين.

كما نجح الزلفي، صاحب المركز السابع في دوري يلو، في التأهل على حساب الفيحاء من دوري روشن بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي.

ويظهر في الدور ثمن النهائي الهلال والاتحاد والأهلي والشباب والنصر، الخماسي الأكثر تتويجاً بلقب كأس الملك.

وتوج الاتحاد بلقب البطولة خلال الموسم الماضي بفوزه 3-1 في النهائي على القادسية.

وتأهل بذلك 16 فريقًا إلى المرحلة المقبلة، وهي: (الأهلي، الباطن، الأخدود، التعاون، الخلود، الخليج، الشباب، الهلال، الحزم، الزلفي، النجمة، النصر، الاتحاد، الرياض، الفتح، والقادسية)، حيث ستحدد القرعة مواجهاتها في الدور ثمن النهائي، تمهيدًا لانطلاقة بقية أدوار البطولة.

تجرى قرعة الدور ثمن النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين، مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت السعودية ومصر.

وسيقع بث القرعة مباشرة عبر قناة "ثمانية" الناقل الحصري لمسابقات كرة القدم السعودية خلال موسم 2025-2026.