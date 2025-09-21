مدة غياب مالكوم وكانسيلو عن الهلال السعودي

أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الأحد، تفاصيل إصابة الثنائي البرازيلي مالكوم والبرتغالي جواو كانسيلو لاعبي الفريق.

وقال الهلال عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس إن كانسيلو تواجد في عيادة النادي اليوم الأحد بسبب تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية.

وأوضح أن اللاعب سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد من 6 إلى 8 أسابيع قادمة.

وكان الهلال قد اتخذ قراراً برفع اسم كانسيلو من القائمة المحلية للفريق والاكتفاء بتواجده في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقرر الهلال قيد اللاعب البرازيلي ماركوس ليوناردو في القائمة المحلية على حساب كانسيلو.

وأشار النادي السعودي إلى أن مالكوم تعرض لإصابة في كاحل القدم موضحاً أن اللاعب سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد من أسبوع إلى 10 أيام قادمة.

ويغيب مالكوم عن مباراة العدالة غداً الاثنين في كأس خادم الحرمين الشريفين بسبب هذه الإصابة بجانب مباراة الأخدود في الدوري السعودي المقررة يوم الخميس المقبل.

وقد يلحق مالكوم بمواجهة ناساف الأوزبكي في دوري أبطال آسيا للنخبة المقررة يوم 29 سبتمبر الجاري حال تعافيه من هذه الإصابة في غضون أسبوع.

وتعادل الهلال مع الأهلي يوم الجمعة الماضية بثلاثة أهداف لكل منهما في الجولة الثالثة للدوري السعودي.