رسميا.. إنتر ميلان يضم يان سومر من بايرن ميونخ
أعلن إنتر ميلان، رسميا، ضم الحارس السويسري يان سومر من بايرن ميونخ، اليوم الإثنين.
ولم يكشف الناديان التفاصيل المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام إيطالية قالت إن الصفقة تكلفت 6 ملايين يورو (6.6 مليون دولار).
وكتب إنتر ميلان عبر موقع "تويتر": "مرحبا سومر".
وكان إنتر ميلان بحاجة لحارس مرمى بعد رحيل الكاميروني أندريه أونانا إلى مانشستر يونايتد، وانتهاء عقدي سمير هاندانوفيتش وأليكس كورداز وإعارة الروماني إونوت رادو إلى بورنموث.
وانضم حارس سويسرا البالغ من العمر 34 عاما لبايرن ميونخ في يناير الماضي بعد أكثر من تسعة أعوام مع بروسيا مونشنغلادباخ.
وأصبح سومر الحارس الأساسي لبايرن ميونخ في ظل غياب مانويل نوير بسبب كسر في الساق.
لكن مع اقتراب عودة نوير فضل سومر الرحيل والانتقال إلى إنتر ميلان.
وقال يان-كريستيان دريزن الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ: "نتفهم ونحترم رغبة يان سومر بالبحث عن فرصة جديدة في إنتر لأنه يرغب في اللعب بشكل أساسي".
وشارك سومر في 25 مباراة مع بايرن ميونخ ونال لقب الدوري الألماني في الموسم الماضي.
وبحسب موقع "transfermarkt"، فقد سبق أن شارك سومر في 335 مباراة مع بوروسيا مونشنغلادباخ، تلقى فيها 459 هدفا، وحافظ على نظافة الشباك 90 مرة.
كما لعب 170 مباراة مع بازل، وشارك في 83 مباراة مع منتخب سويسرا.