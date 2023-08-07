رسميا.. إنتر ميلان يضم يان سومر من بايرن ميونخ

وبحسب موقع "transfermarkt"، فقد سبق أن شارك سومر في 335 مباراة مع بوروسيا مونشنغلادباخ، تلقى فيها 459 هدفا، وحافظ على نظافة الشباك 90 مرة.

كما لعب 170 مباراة مع بازل، وشارك في 83 مباراة مع منتخب سويسرا.