نيوم يخطف صفقة الهلال السعودي

دخلت إدارة نيوم السعودي على خط المفاوضات بقوة للتعاقد مع أحد أبرز اللاعبين الذين كان يسعى الهلال للتعاقد معهم في الميركاتو الصيفي الحالي، قبل إذ إغلاق أبوابه في الـ10 من سبتمبر الجاري.

وكان الهلال يضع عينيه على التعاقد مع عون السلولي، مدافع التعاون، لتعزيز دفاع الفريق بصفقة محلية مميزة، ولكن إدارة نيوم قدمت عرضا قويا واقتربت من خطف اللاعب، في ظل تبقي عام في عقده مع "سكري القصيم".

وبحسب ما ذكرت صحيفة "الرياضية"، قررت إدارة التعاون، السماح برحيل عون السلولي إلى صفوف نيوم، على سبيل الإعارة، ليقرر حرمان الفرق الراغبة في ضمه من الصفقة المحلية البارزة.

وينتظر أن يُوقِّع اللاعب في كشوفات نيوم بعد اجتيازه الفحوصات الطبية التي سيجريها بأحد المراكز المتخصِّصة في الرياض.

ودخلت إدارة النادي في مفاوضاتٍ مع نظيرتها في التعاون من أجل التعاقد مع السلولي بتوصيةٍ من الفرنسي كريستوف غالتييه، مدرب الفريق.

وتدرَّج السلولي في الفئات العمرية لنادي الاتحاد وصولا إلى الفريق الأول عام 2017، ثم أعير مرتين إلى النهضة والفيحاء قبل أن ينتقل إلى التعاون، صيف 2021، ويخوض 82 مباراةً في مختلف المسابقات بقميص "سكري القصيم".