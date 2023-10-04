شيكاغو فاير يعرض تعويضات للجماهير بسبب عدم وضوح موقف ميسي
عرض فريق شيكاغو فاير المنافس في الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم تعويضات للجماهير التي ستحضر مباراة إنتر ميامي، فجر الخميس، بسبب عدم التأكد من مشاركة ليونيل ميسي.
وغاب اللاعب الحاصل على الكرة الذهبية سبع مرات عن آخر ثلاث مباريات لإنتر ميامي بسبب إصابة عضلية.
وقال شيكاغو، يوم الأربعاء، إنه في حالة عدم مشاركة ميسي سيقدم النادي رصيدًا بقيمة 250 دولارًا للاشتراكات الجديدة في الموسم المقبل أو 50 دولارًا لأي شخص غير قادر على استخدام رصيد الاشتراكات الجديدة لجميع مشتري تذاكر المباراة الواحدة.
وأضاف شيكاغو في بيان: "بسبب عدم تأكدنا رسميًّا من موقف ليونيل ميسي لمباراتنا في الغد.. نتفهم خيبة أمل جماهيرنا لعدم مشاهدته".
وتسبب انتقال ميسي، الفائز بكأس العالم مع الأرجنتين العام الماضي، إلى إنتر ميامي في يوليو في زيادة هائلة لأسعار تذاكر مباريات الفريق داخل وخارج أرضه.
وشوهد ميسي وهو يتدرب منفردًا، أمس، ما أدى إلى إثارة التكهنات بشأن إمكانية مشاركته أمام شيكاغو فاير، فجر الخميس، ولو لبضع دقائق.
ويحتل إنتر ميامي حاليًّا المركز الثالث عشر في جدول الدوري الأمريكي، المجموعة الشرقية، برصيد 33 نقطة.
أما شيكاغو فاير فلديه 37 نقطة في المركز الحادي عشر في جدول المجموعة نفسها في الدوري.