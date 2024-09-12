باستخدام ميسي.. هجوم على رونالدو بسبب فينيسيوس جونيور

وجَّه الإعلام الإسباني انتقادات إلى كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، بسبب تجاهله ذكر اسم فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، ضمن مرشحيه لحصد جائزة الكرة الذهبية خلال الأعوام المقبلة، من خلال استخدام اسم غريمه اللدود الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي.

كانت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية كشفت الأسبوع الماضي عن المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2024.

وجاء فينيسيوس على رأس المرشحين للجائزة هذا العام، مع كيليان مبابي زميله في ريال مدريد، فيما غاب رونالدو وميسي عن القائمة للمرة الأولى منذ سنوات طويلة.

أخبار ذات علاقة سر انقلاب رونالدو على فينيسيوس جونيور

ومؤخرًا، ظهر كريستيانو رونالدو في مقابلة على قناته عبر منصة "يوتيوب"، مع ريو فيرديناند، زميله السابق في مانشستر يونايتد، وتحدثا عن فرص فوز النجوم الصاعدين بالكرة الذهبية خلال السنوات المقبلة.

وقال رونالدو في إطار حديثه: "كيليان مبابي يستطيع الفوز بالكرة الذهبية خلال السنوات المقبلة، وهناك أيضًا جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد، وإرلينغ هالاند، من مانشستر سيتي".

قبل أن يقاطعه فيرديناند، متسائلًا: "وفينيسيوس؟"، لكن رونالدو تجاهل السؤال عن اللاعب البرازيلي تمامًا، وأكمل كريستيانو حديثه، قائلًا: "لامين يامال (نجم برشلونة) أيضًا، هذا الجيل يملك فرصًا جيدة".

بالطبع تصرف رونالدو لم يمر مرور الكرام، على الإعلام الإسباني المساند والداعم بقوة لفوز فينيسيوس بالكرة الذهبية للعام الحالي، إذ قامت قناة "كواترو" بإعادة نشر حديث رونالدو لتذكره مجددًا باسم النجم البرازيلي، موضحة أنها تنتظر ردة فعل "الدون".

من جانبها، نشرت صحيفة "آس" مقطع فيديو لمقابلة سابقة لميسي، أوضح خلالها رأيه في المرشحين للكرة الذهبية مستقبلًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن مقطع الفيديو انتشر على نطاق واسع بعد أن تجاهل رونالدو ذكر فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد، ضمن مرشحيه للكرة الذهبية.

وقال ميسي: "أعتقد أن هناك العديد من اللاعبين، وقد يكون هناك صراع جميل خلال السنوات المقبلة، كما في حالة هالاند، ومبابي، وفينيسيوس".

وسيُعْلَن عن الفائز بالكرة الذهبية في حفل الجوائز بباريس يوم الـ28 من أكتوبر المقبل.