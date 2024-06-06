استبعاد ماديسون من تشكيلة إنجلترا في يورو 2024
ذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن جيمس ماديسون، لاعب وسط توتنهام هوتسبير، لن ينضم للتشكيلة النهائية للمنتخب الإنجليزي المكونة من 26 لاعبا للمشاركة في بطولة أوروبا لكرة القدم 2024، وأنه غادر المعسكر التدريبي.
وقالت محطة "سكاي سبورتس" التلفزيونية وهيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، إن ماديسون أول لاعب في التشكيلة المبدئية المكونة من 33 لاعبا لن ينضم للتشكيلة التي ستخوض البطولة التي ستنطلق الأسبوع المقبل في ألمانيا.
ويتعين على غاريث ساوثغيت، مدرب المنتخب الإنجليزي، الاستغناء عن سبعة لاعبين، بعد ساعة واحدة من نهاية مباراة إنجلترا وأيسلندا الودية، على ملعب ويمبلي في لندن، غدا الجمعة.
وستبدأ إنجلترا مشوارها في البطولة بمواجهة صربيا في 16 يونيو الحالي، كما ستواجه سلوفينيا والدنمارك ضمن المجموعة الثالثة.
وخاض ماديسون سبع مباريات دولية مع المنتخب الوطني، دون أن يلعب 90 دقيقة كاملة.
ورغم ضمه للفريق في كأس العالم 2022، إلا أنه غاب عن الملاعب، بسبب إصابة في الركبة خلال البطولة التي استضافتها قطر.