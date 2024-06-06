استبعاد ماديسون من تشكيلة إنجلترا في يورو 2024

ويتعين على غاريث ساوثغيت، مدرب المنتخب الإنجليزي، الاستغناء عن سبعة لاعبين، بعد ساعة واحدة من نهاية مباراة إنجلترا وأيسلندا الودية، على ملعب ويمبلي في لندن، غدا الجمعة.

وستبدأ إنجلترا مشوارها في البطولة بمواجهة صربيا في 16 يونيو الحالي، كما ستواجه سلوفينيا والدنمارك ضمن المجموعة الثالثة.

وخاض ماديسون سبع مباريات دولية مع المنتخب الوطني، دون أن يلعب 90 دقيقة كاملة.

ورغم ضمه للفريق في كأس العالم 2022، إلا أنه غاب عن الملاعب، بسبب إصابة في الركبة خلال البطولة التي استضافتها قطر.