كشفت تقارير صحفية برتغالية أن جواو كانسيلو، نجم مانشستر سيتي، والذي عاد إلى الفريق الإنجليزي بعد فترة إعارة مع برشلونة، لا يمانع في الانتقال لنادي الهلال السعودي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "ريكورد" فإن اللاعب ليس لديه مانع في الذهاب إلى الهلال، والتدريب مُجددًا مع مدربه السابق جورجي جيسوس، الذي يتولى حاليًّا قيادة "الزعيم".

وذكرت تقارير سعودية سابقة، أن جيسوس، طلب من إدارة ناديه التعاقد مع جواو كانسيلو، لتدعيم الجبهة اليمنى للفريق، خلال الصيف الجاري.

وكان جيسوس هو من قام بتصعيد البرتغالي كانسيلو سابقًا خلال قيادته لفريق بنفيكا.

ويستهدف الهلال، التعاقد مع ظهير أيمن أجنبي مميز في الصيف الجاري، بعد اقتراب رحيل سعود عبد الحميد إلى صفوف روما الإيطالي.

اللاعب صاحب الـ30 عامًا يمتد عقده مع مانشستر سيتي حتى يونيو 2027.

ودافع كانسيلو عن قميص برشلونة خلال الموسم الماضي، على سبيل الإعارة، وخاض مع الفريق الكتالوني 35 مباراة عبر كل المسابقات، مُحرزًا 4 أهداف، فيما قدم 4 تمريرات حاسمة.