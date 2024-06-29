رسميًا.. نجم المغرب يحسم مستقبله مع غلطة سراي التركي

أعلن نادي غلطة سراي، بطل الدوري التركي الممتاز، اليوم الجمعة عن ضمه النجم المغربي حكيم زياش بشكل نهائي وذلك بعد تفعيل بند شراء اللاعب الذي نشط مع النادي خلال موسم 2023 ـ 2024 في إطار الإعارة.

وانضم زياش في أغسطس 2023 إلى غلطة سراي قادمًا من تشيلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة لموسم واحد، مع خيار الشراء المجاني بعد انقضاء فترة الإعارة مع نهاية موسم 2023 ـ 2024.

وأعلن غلطة سراي عبر حسابه على منصات التواصل أنه توصل إلى اتفاق نهائي مع زياش (31 عامًا) لتفعيل عقد الشراء المجاني والتعاقد معه بشكل نهائي.

وكشف الفريق صاحب الشعبية الساحقة في تركيا، أن زياش وقّع عقدًا حتى يونيو 2025 مع إمكانية تمديده لموسم إضافي في 2025 ـ 2026.

وقال غلطة سراي في بيان على حسابه الرسمي أن نجم منتخب أسود الأطلس سيحصل على مبلغ 2,85 مليون يورو لموسم 2024-2025، وفي حال التمديد لموسم 2025-2026، سيحصل على المبلغ نفسه في موسمه الثاني مع النادي.