باريس سان جيرمان يتوج بكأس السوبر الفرنسي على حساب تولوز (فيديو)

وشارك سان جيرمان في السوبر الفرنسي للمرة الـ17 في تاريخه، عقب فوزه بلقب الدوري المحلي في الموسم الماضي، في حين سجل تولوز ظهوره الثاني في المسابقة، بعدما توج بلقب كأس فرنسا الموسم الماضي أيضا، إثر فوزه الكاسح 5 / 1 على نانت في المباراة النهائية.

وبذلك، عزز سان جيرمان، الذي فاز باللقب للمرة العاشرة في النسخ الـ11 الأخيرة للسوبر الفرنسي، رقمه القياسي كأكثر الفرق المتوجة بالبطولة، مبتعدا بفارق 4 ألقاب أمام أقرب ملاحقيه أولمبيك ليون.