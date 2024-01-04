باريس سان جيرمان يتوج بكأس السوبر الفرنسي على حساب تولوز (فيديو)
تُوج فريق باريس سان جيرمان بلقب كأس الأبطال الفرنسية "السوبر الفرنسي" للمرة 12 في تاريخه اليوم الأربعاء، بعد فوزه على تولوز 2-صفر.
افتتح فريق العاصمة الفرنسية التسجيل عن طريق لاعبه الكوري الجنوبي الشاب كانغ إن لي في الدقيقة الثالثة.
وتكفل كيليان مبابي بإحراز الهدف الثاني لباريس سان جيرمان في الدقيقة 44، ليواصل هز الشباك مع فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي للمباراة الثالثة على التوالي في مختلف المسابقات.
ورفع مبابي رصيده التهديفي مع سان جيرمان في الموسم الحالي إلى 22 هدفا خلال 23 مباراة لعبها مع الفريق في جميع البطولات، فيما قدم تمريرتين حاسمتين لزملائه.
وشارك سان جيرمان في السوبر الفرنسي للمرة الـ17 في تاريخه، عقب فوزه بلقب الدوري المحلي في الموسم الماضي، في حين سجل تولوز ظهوره الثاني في المسابقة، بعدما توج بلقب كأس فرنسا الموسم الماضي أيضا، إثر فوزه الكاسح 5 / 1 على نانت في المباراة النهائية.
وبذلك، عزز سان جيرمان، الذي فاز باللقب للمرة العاشرة في النسخ الـ11 الأخيرة للسوبر الفرنسي، رقمه القياسي كأكثر الفرق المتوجة بالبطولة، مبتعدا بفارق 4 ألقاب أمام أقرب ملاحقيه أولمبيك ليون.