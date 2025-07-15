كأس النخبة "حراق".. بدر تركستاني يفجر الجدل مجددا (فيديو)

أثار رئيس رابطة مشجعي النادي الأهلي، بدر تركستاني، الجدل مجددا في الأوساط الكروية السعودية خلال حفل جماهيري أقامه النادي أمس الاثنين في مكة المكرمة احتفاءً بإنجازات الفريق خلال الموسم الماضي.

ويعدّ تركستاني، رئيس رابطة المشجعين من أكثر المحيطين بالنادي الأهلي إثارة للجدل، وفي مايو الماضي تعرض لبعض الانتقادات بعد قيامه بحركة استفزازية لنادي الهلال أثناء احتفالات الأهلي بالتتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة.

وخلال الحفل الذي جرى أمس في مكة المكرمة، عاد بدر تركستاني ليثير ضجة أخرى عندما غنى وسط جماهير الأهلي السعودي "الله يعين العشاق كأس النخبة حرّاق"، محتفيا بتتويج فريقه بدوري أبطال آسيا للنخبة في مايو الماضي.

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وردد رئيس رابطة مشجعي الأهلي"كأس النخبة حراق"، وسط أجواء احتفالية حماسية، وهتاف الجماهير التي لا تزال منتشية حتى الآن بتحقيق اللقب القاري الأول في تاريخ النادي.

وردّد جمهور الأهلي مع بدر تركستاني عدة أهازيج أخرى ورفعوا شعارات النادي كما شهدت مراسم الاحتفال بحصيلة الفريق في موسم 2024 ـ 2025 أجواء حماسية لافتة.

ولم يكن تركستاني غريبا عن تلك الأجواء المثيرة للجدل، فقد ظهر في وقت سابق وهو يحتفل بإنجاز فريقه الآسيوي عندما ربط دمية زرقاء تمثل شخصية "السنفور" الشهيرة، على حافلة الفريق المكشوفة خلال الجولة الاحتفالية في شوارع جدة.

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وبعد ذلك بأيام تمت معاقبة رئيس رابطة المشجعين بغرامة مالية وصلت 40 ألف ريال من قبل لجنة الانضباط في رابطة الدوري السعودي بعد أن اعتبرت أنه وجه إساءات عبر حسابه في منصة "إكس" تجاه حكم مباراة الأهلي والاتحاد التي أُقيمت في الخامس من أبريل الماضي.

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ويشار إلى أن الأهلي السعودي حقق لقبا واحدا ولكنه ثمين جدا في الموسم الماضي عندما أحرز دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الأولى في تاريخه بعد أن أقصى في نصف النهائي غريمه الهلال (3 ـ 1) ثم فاز في النهائي على كاواساكي الياباني (2 ـ 0).