تقرير: برشلونة مطالب بـ4 أمور لتحقيق عودة ميسي
تحدثت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن 4 أمور على برشلونة القيام بها إذا أراد تحقيق عودة أسطورته الأرجنتينية ليونيل ميسي.
وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان في نهاية يونيو المقبل وسط غموض حول مستقبل المهاجم الأرجنتيني الذي انضم للنادي الفرنسي صيف 2021.
وغادر ميسي برشلونة صيف 2021 بعدما فشل النادي الكتالوني في تجديد عقد اللاعب بسبب العقبات الاقتصادية والهيكلية لليغا.
لكن لينجح برشلونة في إعادة ميسي الذي سيكمل 36 عاما في يونيو المقبل رصدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" 4 أمور يجب على برشلونة فعلها وهي كالتالي:
1. إرسال عرض جيد
برشلونة بحاجة لتقديم عرض اقتصادي ورياضي جيد لميسي، مثل العرض الذي لديه بالفعل من ناديه الحالي باريس سان جيرمان على الطاولة.
ولن يُستبعد أن يبذل ميسي جهدًا على المستوى المالي للتوقيع مجددا لبرشلونة الذي يعاني من مشاكل مالية، ولكن يجب أن يؤخذ في الاعتبار الوثائق وخطط العمل.
ووفقا للصحيفة يفكر برشلونة بتقديم راتب غير مرتفع للغاية على أن يمنح ميسي نسبة مئوية من الدخل التجاري والذي سيكون كثيرًا.
2. اتصال خوان لابورتا
يحتاج خوان لابورتا رئيس برشلونة الاتصال بميسي لطلب اجتماع يجلس فيه كلاهما وجهًا لوجه ويخبره الرئيس أنه يريد استعادته ويشرح له ما حدث صيف عام 2021.
وعاد ميسي إلى برشلونة في 5 أغسطس 2021 للتجديد ووجد أنه في غضون ساعات كان خارج برشلونة، كما أوضحت الصحيفة أنه لم يكن من الجيد مع ميسي أن الرئيس قال لاحقًا إنه كان يود أن يعرض الأرجنتيني اللعب مجانًا.
3. شرح كيفية قبول الليغا للصفقة
يحتاج ميسي ووالده خورخي إلى شرح كيف يمكن لعودته أن تتناسب ماليا في سياق "اللعب النظيف"، وأنه، وفقًا لخافيير تيباس، رئيس رابطة الليغا، يجب تخفيضه بأكثر من 200 مليون.
وكل هذا، دون أن يكون برشلونة قد سجل حتى الآن العقود الجديدة لـ جافي وأراوخو وماركوس ألونسو وسيرجي روبيرتو.
4. الالتزام بأقصى تقدير ممكن
أخيرًا، هناك تفصيل آخر مهم لميسي وهو السرية، وبهذا المعنى فإن إصرار برشلونة علنًا على وجود اتصالات مع ميسي قد يأتي بنتائج عكسية.
ولا يزال أمام ميسي 3 أشهر ليعيشها في باريس وأربع مباريات على الأقل للعب على أرضه في بارك دي برانس، حيث يتلقى صافرات استهجان من جماهير باريس سان جيرمان.