تقرير: برشلونة مطالب بـ4 أمور لتحقيق عودة ميسي

لكن لينجح برشلونة في إعادة ميسي الذي سيكمل 36 عاما في يونيو المقبل رصدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" 4 أمور يجب على برشلونة فعلها وهي كالتالي:

1. إرسال عرض جيد

برشلونة بحاجة لتقديم عرض اقتصادي ورياضي جيد لميسي، مثل العرض الذي لديه بالفعل من ناديه الحالي باريس سان جيرمان على الطاولة.

ولن يُستبعد أن يبذل ميسي جهدًا على المستوى المالي للتوقيع مجددا لبرشلونة الذي يعاني من مشاكل مالية، ولكن يجب أن يؤخذ في الاعتبار الوثائق وخطط العمل.

ووفقا للصحيفة يفكر برشلونة بتقديم راتب غير مرتفع للغاية على أن يمنح ميسي نسبة مئوية من الدخل التجاري والذي سيكون كثيرًا.