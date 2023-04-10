أُنس جابر تتوج بلقبها الأول في 2023 بالفوز على بنتشيتش في نهائي تشارلستون للتنس
تُوجت أُنس جابر بلقبها الأول في موسم 2023 عندما انتصرت على السويسرية بليندا بنتشيتش بنتيجة 7-6 و6-4 في نهائي بطولة تشارلستون المفتوحة للتنس اليوم الأحد.
وثأرت اللاعبة التونسية لخسارتها أمام بنتشيتش في نهائي العام الماضي.
وبدا أن بنتشيتش بحالة بدنية جيدة رغم استكمال مباراتها أمام الأمريكية جيسيكا بيجولا في الدور قبل النهائي صباح الأحد.
وتوقفت المواجهة أمام بيجولا، مساء السبت، عندما حسمت بنتشيتش المجموعة الأولى لصالحها لكنها كانت متأخرة 4-2 في الثانية.
وانتصرت بنتشيتش بنتيجة 7-5 و7-6 لتحجز مكانها في النهائي بعد عدة ساعات.
وتأخرت التونسية أُنس 5-3 في المجموعة الأولى لكنها انتفضت لتحسم المجموعة لصالحها.
وحسمت أُنس الفوز بالمباراة عندما أعادت بنتشيتش إرسال منافستها خارج الملعب.
وكالت أُنس المديح لمنافستها بعد المباراة وقالت إنها لاعبة رائعة وصديقة مذهلة.
وأضافت ضاحكة في إشارة إلى جائزة البطولة ونهائي العام الماضي: "فازت كل منا بجائزة كبيرة وأخرى صغيرة".