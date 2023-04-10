أُنس جابر تتوج بلقبها الأول في 2023 بالفوز على بنتشيتش في نهائي تشارلستون للتنس

وثأرت اللاعبة التونسية لخسارتها أمام بنتشيتش في نهائي العام الماضي.

وبدا أن بنتشيتش بحالة بدنية جيدة رغم استكمال مباراتها أمام الأمريكية جيسيكا بيجولا في الدور قبل النهائي صباح الأحد.

وتوقفت المواجهة أمام بيجولا، مساء السبت، عندما حسمت بنتشيتش المجموعة الأولى لصالحها لكنها كانت متأخرة 4-2 في الثانية.

وانتصرت بنتشيتش بنتيجة 7-5 و7-6 لتحجز مكانها في النهائي بعد عدة ساعات.

وتأخرت التونسية أُنس 5-3 في المجموعة الأولى لكنها انتفضت لتحسم المجموعة لصالحها.

وحسمت أُنس الفوز بالمباراة عندما أعادت بنتشيتش إرسال منافستها خارج الملعب.