أول تعليق لنجمة التنس سابالينكا بعد حادثة انتحار صديقها

وصفت نجمة التنس البيلاروسية أرينا سبالينكا وفاة صديقها كونستنتين كولتسوف لاعب هوكي الجليد السابق بأنها "مأساة تفوق التصور"، وذلك في أول تعليق تدلي به بعد ثلاثة أيام من حادثة انتحار كولستوف في ميامي الأمريكية.

وقالت سابالينكا التي قررت خوض بطولة ميامي المفتوحة للتنس، بعد تداول أخبار حول انسحابها بسبب حالة الحزن، إن "وفاة كونستنتين هي مأساة تفوق الوصف، ورغم انفصالنا فإن قلبي محطم".

وأضافت في بيان نشرته عبر حساباتها على منصات التواصل: "أرجو منكم احترام خصوصيتي وخصوصية أسرته خلال هذا الوقت العصيب".

وكان لاعب الهوكي كولستوف، الذي ارتبط بعلاقة بمواطنته المصنفة الثانية على العالم في الكرة الصفراء أقدم، الإثنين، على الانتحار بعد أن ألقى بنفسه من شرفة بيته في أحد المنتجعات في مدينة ميامي.

وبعد ذلك بيوم أكدث شرطة ميامي أنه ألقى بنفسه من الشرفة، وأنه لا توجد شبهة جنائية.

ولمحت سابالينكا في بيانها أنها انفصلت عن صديقها كولستوف قبل إقدامه على الانتحار، لكنها اعتبرت أن "قلبها محطم بسبب تلك المأساة".

وكان لنبأ وفاة كولتسوف وقع الصدمة على الأجواء في بطولة ميامي المفتوحة للتنس حيث تخوض سبالينكا المصنفة الثانية عالميًّا مباراتها الأولى في مواجهة الإسبانية باولا بادوسا، الجمعة.

ولعب كولتسوف (42 عاما) لمنتخب روسيا البيضاء في دورتي 2002 و2010 الشتويتين، ولعب لبعض الوقت في صفوف بيتسبرج بنجوينز في دوري هوكي الجليد في أمريكا الشمالية خلال الفترة ما بين 2003 و2006.

وحسب مجلة "بيوبل"، فإن العلاقة بين سبالينكا وكولتسوف ظهرت في يونيو حزيران 2021، وكثيرا ما نشرت سبالينكا صورا لهما سويًّا عبر حسابها في "إنستغرام".