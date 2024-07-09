إحلال وتجديد.. 10 لاعبين مرشحين للخروج من الأهلي المصري

فجر الإعلامي سيف زاهر مفاجأة كبيرة، بشأن عدد اللاعبين المتوقع رحيلهم عن النادي الأهلي المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد زاهر اقتراب رحيل 10 لاعبين عن صفوف النادي الأهلي، بعد تلقيهم عدة عروض، في انتظار موافقة الإدارة على تلك العروض.

وعن أسماء هؤلاء اللاعبين قال زاهر: "كهربا وأفشة لديهما عرضان من الدوري السعودي، وخالد عبدالفتاح وطاهر محمد عروض محلية".

وواصل: "كل من أحمد القدوسي وبيرسي تاو، ومحمود متولي ومحمد الشناوي، وأليو ديانغ اللي بنسبة كبيرة ستكون المباراة القادمة ينتظرون موافقة الإدارة على رحيلهم للاحتراف الخارجي".

كما كشف زاهر أن هناك عملية إحلال وتجديد داخل فريق كرة القدم الأول بالنادي قائلا: "هناك صفقات قربت تخلص بشكل رسمي ولكن غير معلنة، بسبب عدم انتهاء مسابقة الدوري".

وأوضح: "أمير توفيق أنهى التعاقد مع صفقتين منهما مهاجم، ليكون إضافة للفريق رفقة وسام أبوعلي، بالإضافة لإمكانية رحيل كهربا عن الفريق".

واختتم: "الأهلي لن يعلن أي صفقة إلا بعد الانتهاء من بطولة الدوري الممتاز".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، لخوض مباراة نارية أمام بيراميدز، في الجولة المقبلة ضمن منافسات مسابقة بطولة الدوري الممتاز، يوم الجمعة المقبل.

وواصل بيراميدز انتصاراته في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بفوز ساحق 4-صفر على مضيفه الاتحاد السكندري، في حين استمر الأهلي في مطاردته بفوزه 2-صفر على ضيفه طلائع الجيش، أمس الاثنين.

ورفع بيراميدز، الذي خسر مرة واحدة هذا الموسم، رصيده إلى 68 نقطة من 27 مباراة في الصدارة بفارق 11 نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثاني الذي خاض 23 مباراة.