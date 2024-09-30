الموعد والقنوات الناقلة ومعلقو مباراة النصر السعودي والريان

يواجه فريق النصر السعودي نظيره الريان القطري، في مباراة منتظرة بين الفريقين، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويلعب النصر ضد الريان، على ملعبه الأول بارك، في إطار مواجهة الجولة الثانية من عمر مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا بنظامها الجديد.

ويقام دوري أبطال آسيا للنخبة، بشكل الدوري على أن يلعب كل فريق 8 مواجهات، 4 على ملعبه و4 خارج ملعبه، على أن يتأهل أفضل ثمانية فرق إلى دور الـ16.

وأوقعت قرعة دوري أبطال آسيا مواجهة النصر لكل من السد القطري والعين الإماراتي والريان القطري والوصل الإماراتي وبيرسبوليس الإيراني والشرطة العراقي والاستقلال الإيراني والغرافة القطري.

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ودشن "العالمي" مسيرته في البطولة ضد منافسه الشرطة العراقي وتعادل إيجابيًا 1-1.

وعلى الجانب الآخر، خسر فريق الريان المباراة الأولى أمام الهلال السعودي 3-1.

ويخوض النصر المباراة تحت قيادة المدرب الإيطالي الجديد ستيفانو بيولي، الذي استلم مهام عمله بعد نهاية الجولة الأولى.

كما تشهد صفوف النصر عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي غاب عن مباراة الجولة الأولى أمام الشرطة بسبب وعكة صحية.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

وتنطلق مباراة النصر والريان، مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

وتذاع عبر قناة "beIN Sports AFC 1 HD" بتعليق علي سعيد الكعبي، و"SSC HD 1" بتعليق فارس عوض، و"أبوظبي الرياضية آسيا 1" بتعليق محمد الشامسي، وقناة الكأس 9 بتعليق خالد الحدي.