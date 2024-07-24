أعلن اللاعب الإيطالي يانيك سينر المصنف الأول عالميا في رياضة التنس اليوم الأربعاء أنه انسحب من أولمبياد باريس بسبب التهاب في اللوزتين.

وقال سينر في منشور عبر حسابه على منصة إكس "يحزنني أن أبلغكم أنني للأسف لن أتمكن من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

"بعد أسبوع جيد من التدريب على الملاعب الرملية، بدأت أشعر بالإعياء، قضيت يومين في الراحة وأثناء الزيارة اكتشف الطبيب التهاب اللوزتين ونصحني بشدة بعدم اللعب"

وتشهد مسابقة التنس في الألعاب الأولمبية حضور أبرز المصنفين ونجوم الكرة الصفراء وفي مقدمتهم الإسبانيان كارلوس ألكاراز ورافائيل نادال فضلا عن البريطاني اندي موراي والصربي نوفاك دجوكوفيتش.

وكان البريطاني آندي موراي، الفائز باللقب الأولمبي مرتين في منافسات فردي التنس، أعلن الثلاثاء أن مسابقة كرة المضرب في أولمبياد باريس ستكون البطولة الأخيرة في مسيرته.

وأضاف موراي (37 عاما) في منشور مقتضب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "وصلت إلى باريس للمشاركة في آخر بطولة تنس لي خلال مشواري الرياضي، المنافسة ضمن المنتخب البريطاني كانت من أكثر الأسابيع التي لا تنسى في مسيرتي وأنا فخور للغاية بالقيام بذلك للمرة الأخيرة".