فورمولا 1.. فرستابن يتعافى من صدمة سنغافورة بتسجيل أسرع زمن في اليابان

تعافى ماكس فرستابن سائق رد بول ومتصدر بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات من هزيمة في سنغافورة ليسجل أسرع زمن لفة في التجارب الحرة الأولى بجائزة اليابان الكبرى، اليوم الجمعة.

وتوقفت سلسلة السائق الهولندي القياسية بعد عشرة انتصارات متتالية، كما تعطل رد بول بعد 15 فوزا متتاليا حين احتل فرستابن المركز الخامس يوم الأحد الماضي في مارينا باي بينما حقق زميله المكسيكي سيرجيو بيريز المركز الثامن.

لكن فرستابن (25 عاما) استعاد وضعه الطبيعي في حصة استغرقت ساعة في سوزوكا وسجل أفضل زمن خلال دقيقة واحدة و31.647 ثانية بفارق 0.626 ثانية عن كارلوس ساينز سائق فيراري الفائز في سنغافورة.

وقال كريستيان هورنر رئيس رد بول للصحفيين: "لا يزال من المبكر الحكم لكن ماكس أظهر نواياه بأول لفة فائقة السرعة في أيام السباق، وهذا هائل حقا".

وقال زاك براون رئيس مكلارين لمحطة "سكاي سبورتس" مازحا: "ماكس عاد للمقدمة مجددا، كان الأمر مسليا حتى عاد".