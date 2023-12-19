تشافي: أنا هادئ للغاية.. وسنواصل القتال على جميع الألقاب

برشلونة تعادل مع فالنسيا في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني، بعدما خسر من أنتوريب البلجيكي ببطولة دوري أبطال أوروبا، والخسارة برباعية من متصدر الليغا جيرونا.

وتحدث تشافي عن مباراة فريقه أمام ألميريا، غدا الأربعاء، في الجولة 18 من الدوري الإسباني، وعن الضغوط الواقعة عليه من أجل إعادة المسار الصحيح للبارسا، قائلا: "مواجهة الغد ستكون مهمة بالتأكيد، ونسعى فيها للحصول على النقاط الثلاث بعدما فشلنا في الفوز في المباريات الأخيرة".

وأضاف: "نحن نثق في أنفسنا، وسنقاتل من أجل تحقيق كل شيء، ونثق أيضا أننا قادرون على ذلك، الفوز بكل البطولات هو هدفنا مهما كانت حالة الفريق".