تشافي: أنا هادئ للغاية.. وسنواصل القتال على جميع الألقاب
أعرب تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، عن ثقته في لاعبيه رغم سوء النتائج الفترة الماضية والضغط الواقع عليه؛ ما جعل الصحافة تتحدث عن قرب رحيله.
برشلونة تعادل مع فالنسيا في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني، بعدما خسر من أنتوريب البلجيكي ببطولة دوري أبطال أوروبا، والخسارة برباعية من متصدر الليغا جيرونا.
وتحدث تشافي عن مباراة فريقه أمام ألميريا، غدا الأربعاء، في الجولة 18 من الدوري الإسباني، وعن الضغوط الواقعة عليه من أجل إعادة المسار الصحيح للبارسا، قائلا: "مواجهة الغد ستكون مهمة بالتأكيد، ونسعى فيها للحصول على النقاط الثلاث بعدما فشلنا في الفوز في المباريات الأخيرة".
وأضاف: "نحن نثق في أنفسنا، وسنقاتل من أجل تحقيق كل شيء، ونثق أيضا أننا قادرون على ذلك، الفوز بكل البطولات هو هدفنا مهما كانت حالة الفريق".
وعن التقارير بشأن مستقبله مع الفريق والضغط الواقع عليه، شدد: "أنا هادئ للغاية، لا أعاني بسبب منصبي وأحظى بثقة خوان لابورتا، رئيس النادي، وديكو، المدير الرياضي، واللاعبين، في نهاية الموسم سنرى ما سيحدث".
واستطرد: "أنا أؤمن بما أفعله. أنا عنيد وإيجابي. أعتقد أنه يمكننا تقديم موسم رائع. قد يكون من غير السار في بعض الأحيان أن تكون مدربًا لبرشلونة، ولكن إذا كنت تريد أن تصبح مدربًا من النخبة فعليك أن تتحمل الانتقادات. أنا أؤمن بما نقوم به".
وعن الأمر الذي يفتقده الفريق، أشار تشافي: "علينا أن ندافع بشكل جيد، لقد حافظنا على شباكنا نظيفة في العديد من المباريات العام الماضي وهذا العام الأمر صعب، يجب أن نحافظ على القوة في الدفاع لنكون قادرين على المنافسة في جميع الألقاب".
وتطرق تشافي للحديث عن مواجهة نابولي في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، قائلا: "نحن سنواجه بطل إيطاليا، منذ عهد مارادونا لم يحققوا اللقب. ونحن أبطال إسبانيا، أعتقد أن الأمور متشابهة، لكنهم غيروا مدربهم. أصبح الفريق أقوى دفاعيًّا. لكن لا يزال هناك شهران على هذه المباراة وقد يحدث فيها الكثير".
ويحتل برشلونة المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري الاسباني برصيد 35 نقطة بفارق 9 نقاط عن جيرونا متصدر المسابقة و7 نقاط خلف ريال مدريد صاحب المركز الثاني.
ويقود تشافي فريق برشلونة منذ عام 2021، حقق خلالها بطولتي الدوري وكأس السوبر الاسباني في الموسم الماضي، ويمتد تعاقده مع النادي الكتالوني حتى يونيو 2025.
وخلال الموسم الحالي قاد تشافي الفريق خلال 23 مباراة في مختلف المسابقات، حقق خلالها الفوز في 14 مباراة، وتعادل في 5، وخسر في 4 مباريات.