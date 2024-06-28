الأهلي المصري يحدد مطالبه المالية لبيع محمد الشناوي للوحدة السعودي

حددت إدارة الأهلي المصري المطالب المالية للاستغناء عن خدمات محمد الشناوي حارس المرمى وقائد الفريق في الموسم المقبل.

وتلقى الشناوي عرضًا للرحيل إلى الوحدة السعودي في الموسم الجديد وهو ما تناقشه إدارة الأهلي في الفترة الحالية.

وحصلت إدارة الأهلي على موافقة المدير الفني السويسري مارسيل كولر على رحيل محمد الشناوي في ظل تألق مصطفى شوبير حارس المرمى في الفترة الماضية وتحديدًا ببطولة دوري أبطال أفريقيا.