الأهلي المصري يحدد مطالبه المالية لبيع محمد الشناوي للوحدة السعودي
حددت إدارة الأهلي المصري المطالب المالية للاستغناء عن خدمات محمد الشناوي حارس المرمى وقائد الفريق في الموسم المقبل.
وتلقى الشناوي عرضًا للرحيل إلى الوحدة السعودي في الموسم الجديد وهو ما تناقشه إدارة الأهلي في الفترة الحالية.
وحصلت إدارة الأهلي على موافقة المدير الفني السويسري مارسيل كولر على رحيل محمد الشناوي في ظل تألق مصطفى شوبير حارس المرمى في الفترة الماضية وتحديدًا ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
وقال مصدر في الأهلي المصري لـ "إرم نيوز" إن إدارة القلعة الحمراء حددت مبلغ 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل محمد الشناوي في الموسم الجديد.
وأضاف:" إدارة الأهلي أبلغت الشناوي بأنها ستسمح برحيله تقديرًا لتاريخه وعطائه مع الفريق الأحمر رغم الحاجة إلى خدماته".
وأشار إلى أن الأهلي يسعى أيضًا للحصول على عائد مالي مناسب لتمويل صفقات الفريق في الموسم المقبل.
وانضم محمد الشناوي للأهلي قادمًا من بتروجت في صيف 2016 بعد أن رحل عن فريق الشباب في القلعة الحمراء لعدم الحاجة إلى خدماته.
وتألق الشناوي وساهم في تحقيق كثير من البطولات مع الأهلي على مدار 8 أعوام على رأسها دوري أبطال أفريقيا 4 مرات، الأعوام 2020 و2021 و2023 و2024.