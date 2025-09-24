"والده يحكم النادي".. لاعب سابق في الدوري الأمريكي يصعق ميسي وإنتر ميامي

وجّه لاعب بولندي سبق له الاحتراف في الدوري الأمريكي اتهامات خطيرة لليونيل ميسي ووالده ومسؤولي نادي إنتر ميامي الذي يحترف فيه أسطورة الكرة الأرجنتينية منذ عامين.

وأدلى ماتيوش كليش، اللاعب البولندي لنادي فيسلا كراكوفي، والذي نشط في الدوري الأمريكي بين 2023 و2025 مع دي سي يونايتد ثم أتلانتا يونايتد بحديث لبرنامج تلفزيوني شهير في بولندا قائلا: "لا أنصح أحدا باللعب في إنتر ميامي في وجود ميسي هناك".

وفي برنامج "فوت تروك"، اتهم اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا نادي إنتر ميامي، بأنه لعبة بين أيدي ليونيل ميسي ووالده مضيفا أنهما يتحكمان في كل شيء داخل النادي من التعاقدات إلى المدرب والتشكيل الأساسي وغيرها من الأمور المتعلقة بحياة النادي".

وقال اللاعب البولندي إن ما يظهر في الواجهة الخارجية من أن إنتر ميامي يملكه ديفيد بيكهام أسطورة إنجلترا ويلعب فيه ميسي المتوج بالكرة الذهبية 8 مرات، تسير فيه الأمور بشكل مغاير خلف الكواليس، مضيفا: "لا أنصح باللعب في ميامي في ظل وجود ميسي".

وأكد اللاعب البولندي قائلاً: "يدير والد ميسي النادي من كل الجوانب، لا يُمكن فعل أي شيء دون موافقة ميسي ووالده، من الواضح أن التوقيع مع نيويورك أو ناشفيل إس سي، إذا أتيحت الفرصة، سيكون أفضل".

وبعد فترة ناجحة مع ليدز بين عامي 2018 و2023، اختار ماتيوش كليتش، البالغ من العمر 35 عامًا، الانتقال إلى الولايات المتحدة، حيث لعب مع دي سي يونايتد وأتلانتا يونايتد في دوري (MLS)، قبل أن يعود إلى بلاده هذا الصيف، ويوقع مع كراكوفي.

وكان ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة وبطل العالم مع الأرجنتين 2022، انضم لإنتر ميامي في صيف 2023 بعقد يمتد حتى 31 ديسمبر المقبل، وأشارت بعض التقارير إلى أنه مدد عقده لعام إضافي.