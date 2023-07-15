آرسنال يعلن رسميا ضم ديكلان رايس

أعلن نادي آرسنال رسميا تعاقده مع لاعب الوسط ديكلان رايس، اليوم السبت، بعد رحيله عن وست هام يونايتد.

وقال وست هام في وقت سابق، إن قائده رايس غادر صفوفه بعد عشر سنوات عقب قيادته للفوز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم الماضي.

ونشر النادي الإنجليزي فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر اللاعب بقميص آرسنال، حيث سيرتدي الرقم "41".