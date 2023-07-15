آرسنال يعلن رسميا ضم ديكلان رايس
رايس سيرتدي القميص رقم "41".
أعلن نادي آرسنال رسميا تعاقده مع لاعب الوسط ديكلان رايس، اليوم السبت، بعد رحيله عن وست هام يونايتد.
وقال وست هام في وقت سابق، إن قائده رايس غادر صفوفه بعد عشر سنوات عقب قيادته للفوز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم الماضي.
ونشر النادي الإنجليزي فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر اللاعب بقميص آرسنال، حيث سيرتدي الرقم "41".
وكشفت تقارير سابقة أن رايس سيوقع مع آرسنال مقابل 105 ملايين جنيه إسترليني.
ديكلان رايس، البالغ 24 عاما، شارك في الموسم الماضي مع وست هام في 50 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 4 أهداف.
وقاد فريقه للفوز ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي بعد التغلب في النهائي على فيورنتينا الإيطالي.
ويلعب رايس مع وست هام منذ أن تم تصعيده للفريق الأول في 2017.
وشارك رايس في 43 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا سجل خلالها 3 أهداف.