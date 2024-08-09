استقر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري على إحالة محمد الشناوي قائد وحارس مرمى الفريق إلى التحقيق.

وفاز الأهلي على سموحة بهدف دون رد مساء أمس الخميس، باستاد "برج العرب" بالإسكندرية في لقاء مؤجل من الجولة 24 للدوري المصري.

وضمن هذا الفوز تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري قبل 3 مباريات من نهاية مشوار البطولة التي تختتم يوم 17 أغسطس الجاري.

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وظهر الشناوي بعد نهاية المباراة، وهو يطالب لاعبي فريقه بالدخول إلى غرف الملابس وعدم الاحتفال مع الجماهير.

وأثار تصرف الشناوي جدلاً واسعاً، خاصة أن الجماهير وجهت هتافات قوية في مباراة سموحة ضد إدارة القلعة الحمراء بجانب محمد عبد المنعم ومحمود عبد المنعم "كهربا" لاعبي الفريق.

وقال مصدر في النادي الأهلي لـ"إرم نيوز" إن إجبار الشناوي لاعبي الأهلي على عدم تحية الجماهير عقب الفوز على سموحة والتتويج بالدوري وراء قرار إحالته للتحقيق.

وتابع أن خالد بيبو مدير الكرة أبلغ الشناوي بقرار إدارة الأهلي بشكل رسمي بموعد التحقيق لمعرفة الأسباب التي دفعته إلى ذلك.

وأضاف أن الخطيب يرفض شكلا وموضوعا ما فعله الشناوي تجاه الجماهير عقب المباراة.

وأوضح أن الشناوي تقبل قرار محمود الخطيب تماماً، ولم يصدر عنه أي رد فعل سلبي.

وهتفت جماهير الأهلي ضد إدارة النادي بصورة كبيرة في مباراة سموحة، كما هتفت ضد كهربا، وهاجمته بسبب تصرفاته في الفترة الأخيرة وعدم التزامه، بجانب هجومها ضد محمد عبد المنعم لمطالبته بالرحيل إلى نيس الفرنسي.