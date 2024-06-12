رد مثير من نادي النصر السعودي على منشور لرونالدو (صورة)
وجه نادي النصر السعودي ردًّا مثيرًا لقائد الفريق كريستيانو رونالدو، عبر منشور نشره من خلال حسابه على منصة "إنستغرام" وهو يحتفي بالفوز الذي حققه مع منتخب البرتغال على أيرلندا، وديًّا، مساء الثلاثاء.
وسجل كريستيانو رونالدو هدفين في الشوط الثاني، فيما قد تكون آخر مباراة دولية يخوضها في بلاده، إذ فازت البرتغال 3-صفر على أيرلندا في ختام استعدادها لبطولة أوروبا لكرة القدم 2024.
وعقب المباراة نشر رونالدو صورة وهو يحتفل بالفوز، ليفاجئه حساب النصر السعودي، بالرد معلقًا: "الأول والوحيد".
ورفع رونالدو رصيده التهديفي الدولي إلى 130 هدفًا في 207 مباريات دولية، مبتعداً بـ22 هدفاً عن الإيراني المعتزل علي دائي الثاني، و24 هدفاً عن الأرجنتيني ليونيل ميسي الثالث وحامل لقب كأس العالم 2022.
وبات مهاجم ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي والنصر السعودي حالياً على بعد خمسة أهداف فقط للوصول إلى 900 هدف مع الأندية والمنتخب في رقم قياسي.
ويستعد رونالدو، البالغ 39 عاماً، إلى تحطيم المزيد من الأرقام القياسية عندما تنطلق منافسات "يورو 2024" على الأراضي الألمانية، بما فيها الرقم القياسي لعدد المشاركات في البطولة القارية (6)، في حين يسعى لزيادة رقمه القياسي لناحية أكثر عدد من الأهداف في النهائيات (14).
وحل رونالدو ثانياً في ترتيب أفضل الهدافين في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى النسخة الحالية من كأس أوروبا.
ويلعب منتخب البرتغال في المجموعة السادسة بجوار كل من تركيا وجورجيا والتشيك.
ويبدأ منتخب البرتغال مشواره في البطولة بملاقاة التشيك في الـ18 من يونيو ثم تركيا في الـ22 من الشهر ذاته.
وبعد ذلك بأربعة أيام يواجه جورجيا في الجولة الأخيرة.
يذكر أن منتخب البرتغال توج بلقب اليورو مرة واحدة من قبل، كانت في سنة 2016.