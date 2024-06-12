رد مثير من نادي النصر السعودي على منشور لرونالدو (صورة)

وجه نادي النصر السعودي ردًّا مثيرًا لقائد الفريق كريستيانو رونالدو، عبر منشور نشره من خلال حسابه على منصة "إنستغرام" وهو يحتفي بالفوز الذي حققه مع منتخب البرتغال على أيرلندا، وديًّا، مساء الثلاثاء.

وسجل كريستيانو رونالدو هدفين في الشوط الثاني، فيما قد تكون آخر مباراة دولية يخوضها في بلاده، إذ فازت البرتغال 3-صفر على أيرلندا في ختام استعدادها لبطولة أوروبا لكرة القدم 2024.

وعقب المباراة نشر رونالدو صورة وهو يحتفل بالفوز، ليفاجئه حساب النصر السعودي، بالرد معلقًا: "الأول والوحيد".

ورفع رونالدو رصيده التهديفي الدولي إلى 130 هدفًا في 207 مباريات دولية، مبتعداً بـ22 هدفاً عن الإيراني المعتزل علي دائي الثاني، و24 هدفاً عن الأرجنتيني ليونيل ميسي الثالث وحامل لقب كأس العالم 2022.