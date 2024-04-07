ألتراس باريس سان جيرمان يهين برشلونة في بيان ناري
وجه ألتراس باريس سان جيرمان إهانة لبرشلونة قبل مباراة الفريقين في دوري أبطال أوروبا.
ويستضيف باريس سان جيرمان على ملعب بارك دي برانس برشلونة يوم الأربعاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقال ألتراس باريس سان جيرمان في بيان اليوم الأحد: "هذا برشلونة الحقير، الذي غالبًا ما يفضله الحكام، يجب أن يشعر بالمنطقة المعادية، من واجبنا أن نجعل ملعبنا حصنًا مرعبًا لهم، وبتصميم فريقنا الذي لا ينكسر".
وأضاف: "دعونا نكون متحدين، فلنذهب إلى الملعب مبكرًا، ونرتدي اللونين الأحمر والأزرق، ونجعلهما يرتجفان بمجرد دخولهما للإحماء، دعونا نشعل حديقة الأمراء الأسطورية، دعونا نكون بلا رحمة، هدفنا الوحيد هو الفوز ولهذا دعونا نلعب دورنا على أكمل وجه. معًا نحن لا نقهر".
وتأتي المباراة بعد تعادل باريس سان جيرمان 1/1 مع كليرمون فوت أمس السبت في الدوري الفرنسي.
وسُمع مشجعو باريس سان جيرمان وهم يهتفون ضد برشلونة خلال المباراة، رغم أن المدرب لويس إنريكي حاول التقليل من الهتافات بعد المباراة.
وسيواجه عثمان ديمبلي فريقه السابق برشلونة، في حين سيكون على برشلونة التعامل مع المتألق كيليان مبابي.
وسبق أن تواجه الفريقان 13 مرة، فاز برشلونة خمس مرات وفاز باريس سان جيرمان أربع مرات وتعادلا أربع مرات.
وتقام مباراة الإياب على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي يوم 16 أبريل.