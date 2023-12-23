ترتيب الدوري الإنجليزي: وست هام يقسو على مانشستر يونايتد

حقق فريق وست هام يونايتد فوزا ثمينا على نظيره مانشستر يونايتد، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ18 للدوري الإنجليزي الممتاز.

ثنائية وست هام يونايتد سجلها غارود بوين ومحمد قدوس في الدقيقتين 72 و78.

واستمر إريك تين هاغ بدون تحقيق الفوز خارج أرضه على الفرق التسعة الكبرى في الدوري الإنجليزي منذ توليه مانشستر يونايتد.

وفشل مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز في المباراة الرابعة على التوالي بجميع البطولات.

ولم يسجل مانشستر يونايتد أي هدف في آخر 6 ساعات بجميع المباريات لأول مرة منذ عام 1992.

وخسر مانشستر يونايتد 20 مباراة في سنة ميلادية واحدة لأول مرة منذ عام 1989.