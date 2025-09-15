logo
رياضة

الأهلي السعودي يعبر ناساف الأوزبكي بفوز قاتل (فيديو)

الأهلي السعودي يعبر ناساف الأوزبكي بفوز قاتل (فيديو)
مباراة الأهلي السعودي وناساف الأوزبكيالمصدر: حساب الأهلي السعودي عبر إكس
إرم نيوز
إرم نيوز

اقتنص الأهلي السعودي فوزًا قاتلًا على حساب ضيفه ناساف الأوزبكي بنتيجة 4-2 مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى بمرحلة الدوري للقسم الغربي بدوري أبطال آسيا للنخبة.

تقدم خويسين نورشيف بهدف لمصلحة ناساف من خطأ دفاعي فادح للأهلي في الدقيقة 34 من عمر المباراة.

أخبار ذات علاقة

فريق الأهلي السعودي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي السعودي وناساف في دوري أبطال آسيا للنخبة

 وأضاف نورشيف الهدف الثاني في الدقيقة 41، في مفاجأة مدوية صنعها الفريق الأوزبكي في الشوط الأول.

ونجح الأهلي في الانتفاضة مع بداية الشوط الثاني بمشاركة محمد سليمان وماتيوس غونكالفيس، فيما تحرك الفرنسي إنزو ميلوت وأحدث الخطورة على مرمى الفريق الأوزبكي.

أخبار ذات علاقة

الأهلي السعودي

ملخص وأهداف ورجل مباراة الأهلي السعودي وناساف الأوزبكي في دوري أبطال آسيا للنخبة

 ونجح المدرب الألماني ماتياس يايسله في تنشيط صفوفه بتبديلات هجومية بمشاركة صالح أبو الشامات وفرانك أتانغانا في الدقيقة 62.

وسجل ميلوت هدفين في الدقيقتين 65 و68 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب "الإنماء" بمدينة جدة وسط حضور جماهيري لافت.

أخبار ذات علاقة

مباراة بيراميدز وأوكلاند في كأس الإنتر كونتيننتال

مكسب لا يقدر بثمن.. لماذا خرج بيراميدز فائزًا قبل أن يلعب أمام الأهلي السعودي؟

 ودفع الأهلي باللاعب محمد يوسف على حساب ميلوت قبل النهاية قبل أن يحرز رياض محرز هدف التقدم في الدقيقة 90+4.

وتعرض إلييك دوفانروف لاعب ناساف للطرد في الدقيقة 90+12 بينما سجل محمد سليمان الهدف الرابع في الدقيقة 90+15.

الشرطة يتعادل مع السد

وفي الوقت ذاته، تعادل الشرطة العراقي على ملعبه مع السد القطري بهدف لكل منهما.

تقدم دومينيك ميندي للشرطة في الدقيقة 35 بينما تعادل حسن الهيدوس لصالح السد في الدقيقة 62.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC