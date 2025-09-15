الأهلي السعودي يعبر ناساف الأوزبكي بفوز قاتل (فيديو)

اقتنص الأهلي السعودي فوزًا قاتلًا على حساب ضيفه ناساف الأوزبكي بنتيجة 4-2 مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى بمرحلة الدوري للقسم الغربي بدوري أبطال آسيا للنخبة.

تقدم خويسين نورشيف بهدف لمصلحة ناساف من خطأ دفاعي فادح للأهلي في الدقيقة 34 من عمر المباراة.

وأضاف نورشيف الهدف الثاني في الدقيقة 41، في مفاجأة مدوية صنعها الفريق الأوزبكي في الشوط الأول.

ونجح الأهلي في الانتفاضة مع بداية الشوط الثاني بمشاركة محمد سليمان وماتيوس غونكالفيس، فيما تحرك الفرنسي إنزو ميلوت وأحدث الخطورة على مرمى الفريق الأوزبكي.

ونجح المدرب الألماني ماتياس يايسله في تنشيط صفوفه بتبديلات هجومية بمشاركة صالح أبو الشامات وفرانك أتانغانا في الدقيقة 62.

وسجل ميلوت هدفين في الدقيقتين 65 و68 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب "الإنماء" بمدينة جدة وسط حضور جماهيري لافت.

ودفع الأهلي باللاعب محمد يوسف على حساب ميلوت قبل النهاية قبل أن يحرز رياض محرز هدف التقدم في الدقيقة 90+4.

وتعرض إلييك دوفانروف لاعب ناساف للطرد في الدقيقة 90+12 بينما سجل محمد سليمان الهدف الرابع في الدقيقة 90+15.

الشرطة يتعادل مع السد

وفي الوقت ذاته، تعادل الشرطة العراقي على ملعبه مع السد القطري بهدف لكل منهما.

تقدم دومينيك ميندي للشرطة في الدقيقة 35 بينما تعادل حسن الهيدوس لصالح السد في الدقيقة 62.