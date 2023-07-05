تقرير: الأهلي السعودي يستهدف ضم ساديو ماني لمدة 3 مواسم
كشف الإعلامي الرياضي ماتيو موريتو، الصحفي بشبكة "ريليفو"، أن النادي الأهلي قدّم عرضًا لضم السنغالي ساديو ماني، نجم بايرن ميونخ، في الميركاتو الصيفي الحالي.
وقال ماتيو موريتو، عبر حسابه على تويتر، اليوم الأربعاء: "الأهلي السعودي عرض على ساديو ماني عقدًا لمدة 3 سنوات، وقريبًا ستبدأ المفاوضات مع بايرن ميونخ".
من جانبه، ذكر الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس" فابريزيو رومانو، المختص بأخبار انتقالات اللاعبين، أن الأهلي بدأ يجس نبض ساديو ماني بشأن فكرة الانتقال له.
وأوضح رومانو، عبر حسابه على تويتر، أن هناك اهتمامًا من أندية سعودية أخرى بضم ماني، لكن ما زال اللاعب السنغالي لم يتخذ قراره بشأن الرحيل عن بايرن من عدمه.
وقال رومانو، إن الأهلي يرغب في جمع ماني مع زميله السابق في هجوم ليفربول روبرتو فيرمينو مجددًا.
وكان الأهلي أعلن ضم فيرمينو بعقد يمتد لثلاث سنوات في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع ليفربول، مساء أمس الثلاثاء.
وذكرت تقارير سابقة، أن أداء "ماني" المتذبذب ومشكلته الكبيرة مع ليروي ساني بصفعه في غرفة خلع ملابس الفريق كلها أمور جعلت النادي يرغب في رحيل اللاعب هذا الصيف.
كما يعد فريق النصر السعودي، الذي يلعب بصفوفه البرتغالي كريستيانو رونالدو، أحد أبرز الأندية الراغبة في التعاقد مع النجم السنغالي.
ويمتلك ماني عقدًا مع بايرن الذي انضم له العام الماضي حتى عام 2025.
وخاض اللاعب السنغالي مع بايرن 38 مباراة سجل خلالها 12 هدفًا وصنع 6 .