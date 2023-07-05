تقرير: الأهلي السعودي يستهدف ضم ساديو ماني لمدة 3 مواسم

من جانبه، ذكر الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس" فابريزيو رومانو، المختص بأخبار انتقالات اللاعبين، أن الأهلي بدأ يجس نبض ساديو ماني بشأن فكرة الانتقال له.

وأوضح رومانو، عبر حسابه على تويتر، أن هناك اهتمامًا من أندية سعودية أخرى بضم ماني، لكن ما زال اللاعب السنغالي لم يتخذ قراره بشأن الرحيل عن بايرن من عدمه.

وقال رومانو، إن الأهلي يرغب في جمع ماني مع زميله السابق في هجوم ليفربول روبرتو فيرمينو مجددًا.